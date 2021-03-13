Başkan General, “Normalleşme sürecinde de esnafımızın yanında olacağız”

Esnaflarla özellikle pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntı ve sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan General, “Kademeli normalleşmenin ticari hayata olumlu etkisini, kooperatifimiz aracılığı ile sunulan desteklerle arttırmak istiyoruz” dedi.

Seçimli olağan genel kurul sürecine giren Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanı Cuma General, “Covid-19 salgını nedeniyle geçici süreyle işyerini kapatmak zorunda kalan ya da faaliyetleri kısıtlanan esnaflarımız oldu. 1 yıldır pandeminin etkisinde zor günler geçiren esnafımız, 2 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme dönemiyle birlikte yeniden ‘bismillah’ diyerek ekmeğinin ve aşının peşine düştü.

Kapanan kepenkler açılsa da pandeminin etkisi tam anlamıyla ortadan kalkmadığı için esnafımızın ticaretinin eski günlerine dönmesi zaman alacak. Bu süreçte alışverişlerin online yapılması ya da zaruri ihtiyaçların dışındaki alışverişlerin ötelenmesi esnafımızı ister istemez etkiledi. Kent ekonomisinin omurgasını oluşturan esnafımız, bu zor ortamda işini sürdürmenin derdinde. Biz de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak biz de esnafımızın derdiyle dertlenmeye çalıştık. Esnafımızın çarkı dönsün, üstündeki yük kalksın diye tüm imkanlarımızı seferber ettik. İhtiyaç duyduğu krediyi zamanında sonuçlandırmanın gayretinde olduk. Ziyaretlerimizde de esnaflarımıza toparlanma sürecini destekleyecek, ödeme kolaylıkları ya da düşük faizli kredi imkanlarımızı anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte de yeniden talip olduğu başkanlık görevini, ayrım gözetmeksizin ve esnafları aile gibi görerek devam ettirmek istediğini vurgulayan Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanı Cuma General, “Ekonomimizin omurgasını ayakta tutmak bizim önceliğimiz. Bu görev bizlere esnafımızın emaneti. Esnafımızın gücünü yine esnaflar için kullanmaktan başka bir amacımız yok. Esnafımızın işi ve kazancı artarsa, kentimiz kazanır. Şimdiye kadar bu düşünce ile hareket ettik. Esnafımız da bunu görüyor ve biliyor. Ziyaretlerimizde bizlere gösterilen yakın ilgi ve teveccühten dolayı tüm esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ederiz” değerlendirmesini yaptı.