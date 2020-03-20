Başkan General: “Kredi ertelemesine yönelik çalışmalar başladı”

Başkan General, söz konusu durumdaki üye esnafların 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki taksitlerinin, faizsiz olarak 3 ay öteleneceğini belirtti.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, koronavirüs salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaflara yönelik olarak alınan ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının oluşturması muhtemel ekonomik etkilerine karşı tüm kesimleri ilgilendiren geniş çaplı önlemlerin alınmaya başlandığını bildiren Başkan General, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını sağlığımız üzerinde ciddi bir tehdit olmakla birlikte aynı zamanda ülkemiz ekonomisi açısında da büyük bir tehdit olmaya başlamıştır. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor durumu bir an önce atlatabilmek için devletimiz tarafından her türlü tedbir alınmaya çalışılmakta, aynı zamanda da bu durumun ekonomik açıdan oluşturacağı olumsuzlukları bertaraf etmek için tüm kesimleri ilgilendiren geniş çaplı önlemler alınmaktadır” dedi.

Başkan General, “Alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile banka sektörü temsilcilerinin katılımıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda esnaf ve sanatkarımızın kooperatifimiz kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilere ilişkin de bazı kararlar alınmıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin zarar gördüğünü beyan eden esnaf ve sanatkarların, kooperatifimiz kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından kullandıkları kredilerin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı taksitlerinin anapara ve faiz dahil olmak üzere 3 ay süreyle faizsiz olarak ötelenmesi kararı alınmıştır. Alınan karar doğrultusunda Halk Bankası’nca gerekli çalışmalar yapılmakta olup en kısa sürede uygulamaya geçilecektir. Yapılan çalışmaların neticesi üyelerimize ivedilikle duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.