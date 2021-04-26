Başkan General genç esnaflarla bir araya geldi

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, yeni işyeri açan genç esnafları ziyaret etti.

Elbistan’da kendi işlerini kurmak isteyen gençler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin desteği ile esnaflık hayatına başlıyor. Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, iş hayatına yeni başlayan genç esnaflarla bir araya geldi. Özellikle gençlerin iş dünyasında kendilerine yeni bir yol çizmeleri yönündeki heves ve heyecanını gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Başkan General, “Yeni işyeri açan genç kardeşlerimizi ziyaret edip hem hayırlı olsun temennisinde bulunuyor hem de onların bu heyecanına ortak oluyoruz” dedi.

Kooperatif olarak kent ekonomisini daha ileriye taşıma hedefine ulaşma adına her çalışmayı önemsediklerini ve desteklemek için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Başkan General, “Bu şehrin gelişmesi ve kalkınması için ihtiyaç duyulan her noktada ilk çalınan kapı olma amacındayız” dedi.

Esnafların da kooperatife bu yönde teveccüh göstermeleri ve kooperatifi kendi evleri gibi hissetmelerinin sonucunda 2021 yılında önemli bir ivme yakaladıklarını hatırlatan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, şöyle devam etti:

“Bu kooperatifin asıl sahibi esnafımız. Bizler de esnafımızdan aldığımız yetkiyi yine onların yararına olacak işler ve çalışmaları yapmakla mükellefiz. Esnafımızın omuzlarımıza yüklediği bu yükün ve sorumluluğun bilincinde olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2021 yılının ilk döneminde esnaflarımıza sunduğumuz kredi 15 milyon TL’yi aşmış durumda. Salgın sürecinin hasarlarını atlatmaları noktasında esnaflarımıza el uzatma adına görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.”