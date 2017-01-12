Başkan General: “Gazetecilerimiz, önemli bir görevi ifa ediyor”

Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, basının, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğunu söyledi.

Gazetecilik mesleğinin çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğuna vurgu yapan General, “Günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakârlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir” diye konuştu.

İlçede görev yapan tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden, Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Gazetecilerimiz, önemli bir kamu hizmeti yapıyor. Çalışan gazeteci arkadaşlarımız, bizim televizyonlardan izlediğimiz ve gazetelerde okuduğumuz haberleri 24 saat gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin koşturarak kamuoyunu aydınlatma konusunda fedakarca çalışarak hazırlıyorlar. Onları bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum” dedi.

Başkan General, son olarak, “Basın, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan, bireyin haber alma hakkını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Karşılaştıkları tüm olumsuz koşullara rağmen görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ve objektiflik anlayışından ödün vermeden çalışan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.