Başkan General, “Esnaflarımızla biz bir aileyiz”

Başkan General , esnaflarla bir aile olduklarını belirterek, “Esnaf ve sanatkarlarımız ortaklarımızın imkanlarımız ölçüsünde her zaman ve her zeminde yanlarında olacağız” diye konuştu.

Seçimli olağan genel kurul sürecine giren Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanı Cuma General, “Çalışmalarımıza, bugüne kadar bizlere desteklerini esirgemeyen esnaflarımızla hemhal olarak devam ediyoruz. Üzerimizdeki yükün ağırlığının farkında olarak kooperatif ve ortaklarımızın menfaatleri doğrultusunda istişarelerimizi sürdüreceğiz. Bu ziyaretlerimiz ve istişarelerimiz, seçim çalışmalarından ziyade pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaflarımıza kooperatifimiz aracılığı ile sunulan destekleri ve kredi imkanlarını ilk ağızdan anlatma fırsatı sunuyor” dedi.

Esnaf ve sanatkarların, Elbistan ekonomisinin ana omurgasını teşkil ettiğinin altını çizen Başkan General, “Ticaret ve üretim ile hemen hemen her sektörde hizmet sektöründe her alanda ilçemizin ekonomisini ayakta tutan, kent ekonomimizin omurgası olanlar sizlersiniz. Bizler de bu görevdeki asıl gücümüzü sizlerden alıyoruz. Esnafımızın desteğe ihtiyaç duyduğunda ilk kapısını çalacağı yer, kendi evi olan ve aile gibi gördüğü bizleriz. Bizler de hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin, ailemiz olarak gördüğümüz sizlerin daha çok üretmesi, işini büyütmesi ya da ekonomik sıkıntılarını hafifletme adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanı Cuma General, “Ziyaretlerimizde kredi kullanımıyla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Biz, işimizi de aşımızı da birlikte büyütme gayreti içerisindeyiz. Buradaki amaç bir taraftan esnafımızın imkanlarını artırmak, esnafımızın ticaretinin gelişmesine büyümesine destek vermektir. Ziyaretlerimizde bizlere gösterilen yakın ilgi ve teveccühten dolayı tüm esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



