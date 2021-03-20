Başkan General, esnaflara yeni yapılandırma imkanını anlattı

Başkan General, daha önceki yapılandırılması bozulmuş olanlar dahil başvuru yapan esnaflara faizsiz 6 ay süreyle taksit öteleme ve 18 ay taksit imkanı sunulduğunun bilgisini verdi.

Salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Taksitlendirme talep edenlere de azami 18 ay taksit imkanı sağlanacak ” dedi.

Başkan General, Covid-19 salgını sürecinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle kooperatif ortağı esnafların borçlarının yapılandırıldığı ancak bu zaman zarfında esnafların borçlarını ödeyemedikleri ve 3 taksitin üst üste ödenmemesinden kaynaklı yapılandırma iptalleri yaşandığını dile getirdi.

Başkan General, yeni düzenleme hakkında şu bilgileri aktardı:

“Daha önceki yapılandırması bozulmuş olanlar dahil, kredi borcu 1 Mart tarihinden önce kooperatif takibine intikal eden ortaklarımızın 30 Nisan’a kadar başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde, kooperatif takibinde bulunan asıl alacak tutarına hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacaktır. Asıl alacak tutarı defaten ödenmek istediği takdirde gecikme faizi alınmadan tahsil edilecektir. Taksitlendirme talep edenlere azami 18 ay taksit imkanı sağlanacaktır. Yapılandırma tarihinden itibaren yüzde 10 faiz oranı üzerinden hesaplanan toplam taksit sayısına bölünerek ilk taksit peşin olarak tahsil edilecektir.”

İcra takibinde bulunanların borç yapılandırdığına icra işlemlerinin durdurulacağının altını çizen Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “2020 yılındaki yeniden yapılandırma kapsamında taksitleri devam edenlerin vadesi geçmiş olan taksitleri, taksitin vadesinden itibaren 6 ay ötelenecektir. İcra takipleri durdurulacak ve bu şekilde borcu yapılandırılan ve araçlarındaki yakalama işlemi kaldırılacaktır. Taksitlendirme yapılan alacaklarda üç taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma işlemi iptal edilecek ve borcun tahsiline yapılandırma kapsamı dışındaki mevcut uygulama dahilinde devam edilecektir” diye bilgi verdi.

Başkan General, “18 Mart itibariyle başlayan bu kolaylık hakkında en doğru ve kapsamlı bilgiyi esnaflarımıza anlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu imkandan faydalanmak isteyen esnaflarımıza, elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.