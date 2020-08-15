Başkan General esnaflara yapılandırmada son gün uyarısı yaptı

Esnaflardan başvurularını son güne bırakmamalarını ve bu önemli fırsatı kaçırmamalarını isteyen Başkan General, “Borçlarını yapılandırmak isteyen esnaflarımız ellerini çabuk tutsun” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgından zarar gören esnaf ve sanatkara destek sağlamak amacıyla borç yapılandırma kolaylığı sunulduğunu hatırlattı.

Yapılan düzenlemenin, esnaflar açısından büyük rahatlık ve kolaylık getirdiğini vurgulayan Başkan General, başvuru süresinin 31 Ağustos’ta sona ereceğinin bilgisini verdi.

30 Haziran 2020 tarihinden (bu tarih dahil olmak üzere) önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların yapılandırmadan yararlanabileceğini ifade eden Başkan General, “Bu durumdaki üyelerimiz, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatifimize başvurmaları halinde yapılandırma talebinde bulunmaları halinde kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (bankaca kooperatif blokeli veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa sair masraflar) hiçbir gecikme faiz hesabı yapılmayacak olup, borç (asıl alacak) defaten ödenmek istenirse gecikme faizi alınmadan tahsil edilecek.

Hakkında icra takibi yapılmış ortakların rehinli veya haczedilen menkul veya gayrimenkullerinin satışı istenmiş veya bu aşamaya gelinmiş ise ya da borca karşılık araçlarında yakalama gerçekleşmiş ise bu durumda kooperatif takibinde bulunan tutarın en az yüzde 50’si defaten tahsil edilecek. Kalan kısmı ise ortağın talebine göre ve icra nezdinde taahhüt almak kaydıyla 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu şekilde borcu yapılandırılan ortakların menkul ve gayrimenkullerinin satış işlemleri durdurulacak. Araçlarında yakalama bulunan ortakların yakalama işlemi kaldırılacak” dedi.

Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kala oluşabilecek yoğunluğa dikkati çeken Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Borçlu esnaflarımız için çok önemli bir fırsat sunan düzenlemede son günlere giriliyor. Yaklaşık 1 ay önce başlayan başvurular da birçok esnafımız borcunu yapılandırdı. Ancak yapılandırma için son günü bekleyen esnaflarımız, oluşabilecek yoğunluğu da göz önünde bulundurmalı. Başvurularını son güne bırakmamalılar. Biz kooperatif olarak esnaflarımızın başta borç yapılandırma olmak üzere tüm işlemlerini mümkün olduğunca kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üyelerimize bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.