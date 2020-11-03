Başkan General: “Esnafımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz”

Başkan General, kredi imkanının yanı sıra borç erteleme ve yapılandırma imkanlarından tüm meslek gruplarının yararlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, “Esnafımızın bu zorlu süreçte ayakta kalması en büyük önceliğimiz oldu” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, ülke ekonomisinin bel kemiği olan, bir çok zorlukla yılmadan, usanmadan mücadele eden esnaf ve sanatkarımızın en büyük destekçisiyiz. Mart ayından beri içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin başında esnafımız geldi. Birçok esnafımız kepenk kapatırken birçoğunun işleri de durma noktasına geldi. Kooperatifimize üye ortaklarımızın, mali açıdan çok ciddi sıkıntılarla boğuştuğu buhranlı dönemden en az hasarla çıkmaları için bir dizi ekonomik tedbirler alındı. Biz de esnafımızın, finansman sıkıntısında başvurduğu ilk kapı olarak üzerimize düşeni getirme gayreti içerisinde olduk.

Esnaflarımızın zorlaşan koşullar altında finansman sorununu çözmek için kooperatifimiz aracılığı ile 2020 yılı mart ayından bugüne kadar 43 milyon 500 bin TL kredi imkanı sağladık. İş hacmi düşen, ödeme güçlüğü çeken esnafımıza, sektör ayrımı gözetmeksizin yardımcı olduk. Bu yıl kullandırılan kredi, geçtiğimiz yılın neredeyse 2 katına tekabül ediyor. Esnafımıza can suyu olan bu krediler, pandemi sürecinin en az hasarla atlatılmasında ve çarkların dönmesinde büyük katkı sundu. Böylece, pandemiden dolayı zora düşen ortaklarımıza koruma kalkanı olduk” şeklinde konuştu.

Borçlu esnaflara yönelik olarak sağlanan kolaylıklardan birinin de yapılandırma olduğunu anımsatan Başkan General, “Covid-19 salgını kapsamında borçlu esnaflarımıza yapılandırma imkanı tanındı. Borcunu ödeyemediği için takibe düşen esnaflarımıza her türlü kolaylığı sunarak, ağır faiz yükünün altında ezilmelerini önleme gayretine girdik. Birebir görüşmelerle sunulan avantajları anlattık ve 155 ortağımızın 2 milyon 400 bin TL’lik borcunu yapılandırdık. İcra takiplerini durdurarak daha uygun koşullarda borçlarından kurtulmalarına vesile olduk” ifadelerini kullandı.

Taksit erteleme imkanından da 490 esnafın yararlandığının bilgisini veren Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Esnafımızın, bundan sonra hayata geçirilecek destek paketlerinden ve sunulacak finansman kaynaklarından yararlanması için de üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya hazırız. Üretime, istihdama ve ilçemizin ekonomisine katkı sunacak her desteğin yanındayız. İlçemizin bel kemiği olan esnafımızla omuz omuza olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.