Başkan General, “Esnafımızla gönül bağımızı sağlamlaştıracağız”

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, seçimli olağan genel kurulla ilgili olarak çalışmalarına devam ediyor.

Bir yandan esnaf gezilerini sürdüren Başkan General, diğer yandan da seçim çalışmaları kapsamında kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla hasbıhal ediyor.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, göreve ilk başladığı günden bugüne kadar esnaf ve sanatkarla gönül bağıyla bağlı olduklarını ifade etti. Yeni dönemde de bu bağı daha da güçlendirme gayretinde olacaklarını vurgulayan Başkan General, kooperatifin 2000-2021 yılları arasındaki büyümesinin de esnafı bir aile ferdi şeklinde görmelerinin sonucu olduğuna işaret etti.

2000 yılında kooperatifin Elbistan için toplam 400 bin TL olan kredi limitini, 90 milyon TL’ye ulaştırarak esnafın işini büyütmesi ya da finansman sıkıntısını çözmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Başkan General, şöyle devam etti:

“Kooperatifimizin görevi bellidir. Kredi ihtiyacı olan esnafımız, düşük faizli ve uzun vadeli finansmana kooperatifimiz kefaletiyle ulaşır. Burada asıl olan, esnafımızın sorununun en kısa sürede çözülmesidir. Esnafın derdiyle dertlenmek ve sıkıntısını tam da ihtiyacı olduğu anda çözmek de gönülle olur. Esnafımız, kooperatifimizin kapısını her çaldığında derdine derman olmak için elinden gelen gayreti gösterileceğinin bilincindedir. Esnafın güvendiği bir yönetim anlayışı ile 20 yılda geldiğimiz nokta ortadadır. 20 yıl önce 400 bin TL olan kredi limitimiz bugün 90 milyon TL’ye ulaşmıştır. Ocak-Şubat döneminde bile 140 esnafımızın kredi taleplerini hızlı şekilde sonlandırdık. Bugüne kadar da 25 binden fazla kredi verdik.”

Açıklamalarında, esnafların pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılara da değinen Başkan General, “Üreten, ticaret yapan esnafımız aynı zamanda tüketicidir. Biz, hemen her fırsatta esnaflarımıza alışverişlerini ve ticaretlerini mümkün olduğu müddetçe yerel esnafımızdan yapmaları yönünde hatırlatmalarda bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, bu çağrımız daha çok anlam kazanmış durumda. Esnafın ayakta kalması için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tüm esnaflarımıza, alışverişlerinde yerel esnaflarımızı tercih etmeleri çağrısını bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı.





