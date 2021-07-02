Başkan General: “Esnafımızla biriz esnafımızla güçlüyüz”

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli olağan genel kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Seçime sayılı günler kala açıklamalarda bulunan Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve başkan adayı Cuma General, kooperatif olarak görevi boyunca düstur edindiği ‘esnafın çözüm kapısı’ olma anlayışını yeni dönemde de sürdüreceklerini söyledi.

Yoğun bir seçim kampanyası döneminin sonuna geldiklerini ifade eden Başkan General, “Bu süre zarfında bizlere gösterilen teveccühten dolayı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin tüm imkanlarını finansmana ihtiyaç duyan esnaflar için seferber ettiklerini anlatan Başkan General, “Elbistan’da ekonomik hayatın direği olan esnaflarımıza kapımızı hep açık tuttuk. Dar gün dostu olan kooperatifimiz, esnafımızla birlikte her geçen gün büyüyüp güçlenerek Türkiye’nin kesintisiz hizmet veren sayılı kooperatifleri arasında yerini almıştır. Ortaklarımıza kullandığımız kredi plasmanımız katlanarak artmış ve bugünkü seviyelere ulaşmıştır. Yatırım kredisi olarak yeni araç alımı ve yeni işyeri alımı için kullandırdığımız toplam kredi miktarı 4 milyon 100 bin lirayı geçmiştir. Ayrıca, işletme kredisi olarak verdiğimiz toplam destek bugün itibariyle 100 milyon liranın üzerine çıkmıştır. Kredi plasmanında ulaştığımız bu ciddi rakam, Elbistan’ın ekonomisinin güçlenmesine katkı sunmuş ve içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte esnafımıza can suyu olmuştur” şeklinde konuştu.

Kooperatifin kuruluş amacının yönetmeliklerle belirlendiğini ve bu çerçevenin dışına çıkılmasının da mümkün olmadığının altını çizen Başkan General, “Kooperatifimiz, belirli kural ve yönetmeliklere göre yönetilir. Kuruluş amacı da ortağı olan küçük esnaf ve sanatkara düşük faizli kredi kullanılmasına kefalet vermektir. Bu amaç dışındaki sosyal faaliyet tarzı iş ve işlemler, kooperatifimizin kuruluş ve hizmet felsefesine aykırı olduğu gibi kanunen de mümkün değildir. Kooperatifimiz, kendi ortaklarını 1954’ten beri olduğu gibi bugün de aynı şekilde bu amaç doğrultusunda etkin, hızlı ve yerinde çözüm üreterek ortaklarının derdine derman olma çabası içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüm esnafları, 5 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olağan kongreye davet eden Başkan Cuma General, “Bu seçimin kazananı esnafımız olacaktır. Genel kurulumuzun, esnaflarımıza ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.