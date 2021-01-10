Başkan General, değişen kredi faiz ve şartlarını açıkladı

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletiyle kullandırılan ve bakiyesi 2021 yılına devredilen krediler ile 2021 yılında kullandırılacak kredilere ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiğini kaydeden Başkan General, söz konusu kararın da Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Başkan General, KOSGEB ve girişimci esnaf ve sanatkarlara yönelik kredilerle ilgili, “1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkara kullandırılacak krediler ile KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi bitiren, kredi başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olan girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin TL’ye kadar kullandırılacak kredilere yüzde 100 oranında faiz indirimi, diğer kredilere ise yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulanmasına devam edilecektir” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bu kapsamdaki desteklerden faydalanacak olan esnaf ve sanatkarların da kooperatif kredilerinden faydalanabileceklerini belirten Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, şöyle devam etti:

“Yeni düzenlemeyle kredi kullananlardan, kullandırılan kredinin faaliyet alandı dışında ya da yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname alınacaktır. Kredinin amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, gelir kaybı uygulamasından çıkarılacaktır.

Yine yayımlanan karar kapsamında esnaf ve sanatkara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak, bir yılık süre içerisinde en fazla 2 defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı ikiyi geçemeyecektir. Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden ikiden fazla kredisi bulunan esnaf ve sanatkarın bu kredileri karar kapsamında izlenmeye devam edecek ancak kredi sayısı ikinin altına ininceye kadar kredi kullandırılmayacaktır. Buna göre; kooperatifimiz kefaletiyle kredi kullanmak üzere başvuran ortakların kredi kullanabilmesi için son bir yıl içerisinde birden fazla 25 bin TL esnaf destek kredisi hariç kredi kullanmamış ve hali hazırda ödemesi devam eden tek kredisinin bulunması gerekmektedir.”

Kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildiğinin altını çizen Başkan General, “Zaman içerisinde piyasa faizlerinde artış olmasına rağmen uzun bir süredir artırılmayan faiz oranları, son dönemdeki faiz artışlarına bağlı olarak Türkiye Halk Bankası’nca 4 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. Bu tarih itibariyle kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılacak tüm kredi türlerine yüzde 8,5 faiz oranı uygulanacaktır. 4 Ocak’tan önce kullandırılmış krediler ise kesin olmamakla birlikte faiz artışından etkilenmeyecektir.

Vadesi geçmiş borcu bulunan ortaklarımızın, icra takibi işlemlerine başlanmaması için kısmi de olsa ödeme yapmaları büyük önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. En önemli görevimiz, esnafımızın çözüm ortağı olmaktır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı ve bereketli bir yıl diliyoruz” ifadelerini kullandı.