Başkan General, borç yapılandırmasının detaylarını açıkladı

Başkan General, 20 Haziran’dan önceki takibe düşen borçların yapılandırma kapsamına alındığını belirterek, borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesinin de asıl alacak tutarının yarısı ödendikten sonra yapılacağının altını çizdi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgından zarar gören esnaf ve sanatkara destek sağlamak amacıyla devletimiz tarafından bir çok destek paketi açıklanmış, bu süreçte önemli destekler sağlanmıştır. Kredi kefalet kooperatifimizde de bu süreçte gerek işletme kredisi gerek esnaf destek kapsamında sunulan 25 bin TL limitli kredi için başvuruda bulunan tüm esnaf ve sanatkarımıza kredi desteği sağlamak için büyük bir özveri göstermiştir. Bir yandan bu destekler sürerken diğer yandan ortaya başka sorun çıkmış daha önce kooperatiflerimiz aracılığıyla kredi kullanan ortaklarımızın büyük bir bölümü kredi taksit borçlarını ödemekte büyük sıkıntı yaşamışlardır. İşte bu nedenle TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’ün Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimleriyle esnaf ve sanatkara destek olunması amacıyla yapılandırma düzenlemesine gidilmiştir. Esnafımıza zor günlerden geçtiği bu dönemde yapılandırma kolaylığı sunan Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül’e teşekkür eder, esnafımıza hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Borcun yarısı ödendikten sonra taksitlendirme yapılacak

Yapılan düzenleme kapsamında asıl alacağın tek seferde ödenmek istediği takdirde gecikme faizi alınmayacağını ifade eden Başkan General, “30 Haziran 2020 tarihinden (bu tarih dahil olmak üzere) önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortaklarımız 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatiflere başvurmaları halinde yapılandırma talebinde bulunmaları halinde kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (bankaca kooperatif blokeli veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa sair masraflar) hiçbir gecikme faiz hesabı yapılmayacak olup, borç (asıl alacak) defaten ödenmek istenirse gecikme faizi alınmadan tahsil edilecek, borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiğinde asıl alacak tutarının yarısı ödendikten sonra yapılandırma tarihinden itibaren yüzde 10 faiz uygulanarak ilk taksit peşin tahsil edilecek” dedi.

Borcu yapılandırılan ortakların satış işlemleri durdurulacak

30 Haziran 2020 tarihinden sonraki kooperatif takibine intikal eden borçların yapılandırmada kapsamı dışında tutulacağını hatırlatan Başkan General, şu bilgileri aktardı: “Yapılandırmaya esas tutar kooperatifin asıl alacağı olan tutar olup, bankaca kooperatifin blokeli veya mevduat hesaplarından alınan tutarla, varsa icra masrafları ve sair masraflardan oluşmaktadır. Ortakla taksitlendirme protokolü yapıldığında ilk taksit tutarı tahsil edilecek, diğer taksit tutarları buna göre belirlenecektir. Avukat vekalet ücreti kooperatif aracılığı olmadığından yapılandırma kapsamında değildir. Ancak ortaklara yardımcı olmak amacıyla kooperatiflerimizin avukatları ile görüşerek vekalet ücretlerinin düşürülmesi veya ödeme kolaylığı sağlanması huşunda azami gayret sarf edilecektir. Kooperatifçe, gerekli görüldüğü takdirde icra nezdinde taahhüt alabilecektir. Hakkında icra takibi yapılmış ortakların rehinli veya haczedilen menkul veya gayrimenkullerinin satışı istenmiş veya bu aşamaya gelinmiş ise ya da borca karşılık araçlarında yakalama gerçekleşmiş ise bu durumda kooperatif takibinde bulunan tutarın en az yüzde 50’si defaten tahsil edilecek. Kalan kısmı ise ortağın talebine göre ve icra nezdinde taahhüt almak kaydıyla 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu şekilde borcu yapılandırılan ortakların menkul ve gayrimenkullerinin satış işlemleri durdurulacak. Araçlarında yakalama bulunan ortakların yakalama işlemi kaldırılacak.

3 taksiti üst üste ödemeyenin yapılandırılması bozulacak

Borcu taksitlendirilen ortakların daha sonra borcu defaten ödemek istemeleri durumunda kalan anapara tutarı tahsil edilecek. Taksitlendirme yapılan alacaklarda üç taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma işlemi iptal edilecek ve borcun tahsiline, yapılandırmadan önceki haliyle uygulama dahilinde devam edilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen esnaflarımızla ilgili gerekli işlemlerimiz başlamıştır.”