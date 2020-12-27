Başkan General, 2020 yılını değerlendirdi

Başkan General, 2020 yılında dünyayı sarsan Covid-19 salgınının esnaflar ve sanatkarların zor günler geçirmesine neden olduğunu belirterek, kooperatif ortağı esnafların yaşadıkları ekonomik darboğazı atlatmaları için toplamda 81 milyon 500 bin TL kredi desteği sunulduğunu söyledi.

Başkan General, 2020 yılında kredi imkanının yanı sıra borç erteleme ve yapılandırma imkanlarından tüm meslek gruplarının yararlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, “Esnafımızın bu zorlu süreçte ayakta kalması için omuz vermek en büyük önceliğimiz oldu” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, 1954 yılında kurulan kooperatifin her geçen yıl büyüyerek 1550 ortağa ulaştığını belirtti.

Yönetim kurulu ve personellerin gayreti ile esnafların çözüm ortağı olma ilkesini, bu yıl daha çok önemsediklerini hatırlatan Başkan General, “Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlarımızın kendi evi olan kooperatifimizden istenen kredi taleplerini, en kısa sürede ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayıp sonuçlandırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik” şeklinde konuştu.

2 yıldır Doktor Hasanbey Caddesi üzerindeki mülkiyeti kooperatife ait olan yeni ve modern binada hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan General, şöyle devam etti:

“Mart ayından beri içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin başında esnafımız geldi. Birçok esnafımız, uzun bir süre işyerlerini açamazken; işleri de durma noktasına gelen esnaflarımız oldu. Kooperatifimize üye ortaklarımızın, mali açıdan çok ciddi sıkıntılarla boğuştuğu buhranlı dönemden en az hasarla çıkmaları için bir dizi ekonomik tedbirler alındı. Biz de esnafımızın, finansman sıkıntısında başvurduğu ilk kapı olarak üzerimize düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Esnaflarımızın zorlaşan koşullar altında finansman sorununu çözmek için kooperatifimiz aracılığı ile 2020 yılında 677 ortağımıza 47 milyon 650 bin TL kredi imkanı sağladık. İş hacmi düşen, ödeme güçlüğü çeken esnafımıza, sektör ayrımı gözetmeksizin yardımcı olduk. Ayrıca bölgede bir ilk olarak 10 ortağımıza sıfır km araç ve işyeri alımı için 10 yıl vadeli olarak 1 milyon 840 bin TL kredi kullandırdık. Esnafımıza can suyu olmak ve çarkların dönmesine katkı sunmak için kullandırdığımız kredi miktarı toplam 81 milyon 500 bin TL’ye ulaştı. Bu krediler ve desteklerle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi olarak ortaklarımıza ekonomik kalkan olduk.”

Kooperatifin, plasman kapasitesi başta olmak üzere ortak sayısında ciddi kazanımlar elde ettiklerinin altını çizen Başkan General, “Kooperatifimizin 2000 yılına kadar toplam plasmanı 400 bin TL idi. Plasman yetersizliği az geldiğinden kredi talebinde bulunan esnaf ve sanatkarımızın ihtiyaçları uzun süre karşılanamamaktaydı. Yönetim kurulunun 2000 yılından sonra bağlı bulunduğumuz üst kuruluşlar ve Halkbank Bölge ve Genel Müdürlük bünyesinde geçmiş yıllar yapılan girişimler sonucunda her yıl plasman miktarımız katlanarak arttı. Bu sayede de esnaflarımızın kredi taleplerinin tamamına yakınını olumlu sonuçlandırmamızı sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Sadece esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalar yapmadıklarını, kentin kültür, eğitim ve spor alanlarındaki projelerine de destek olduklarını belirten Başkan General, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçemizdeki eğitim, spor ve kültür faaliyetlerinin destekçisiyiz. İlçemize katkı sunacak bu tür etkinlik ve organizasyonlarda her zaman seve seve görev almaya hazırız” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretime, istihdama ve ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Esnafımız ve sanatkarımızla omuz omuza vererek, hizmet üreten, iş-ekmek kapısı olan esnaflarımızla birlikte yürüyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de tecrübe ve birikimimizi, esnafımız ve sanatkarımız için kullanacağız. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen ve yönetimimize büyük güven duyan tüm ortaklarımıza, TESKOMB Genel Başkanı A.Kadir Akgül’e teşekkürlerimizi sunarız” cümlelerini kullandı.



