Başkan Fırtına’dan Yüzbaşı Sert’e teşekkür ziyareti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert’i makamında ziyaret eden Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, ilçede görev yapan güvenlik korucularının görevleri ve son durumları ile alakalı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Fırtına, şöyle konuştu:

“Değerli komutanımız, Elbistan’da görevine başladığı günden beri, jandarmanın kapısını ve gönlünü Elbistan halkımıza açarak, güler yüzü ve mütevazı kişiliğiyle halkla iç içe olup, tüm personeliyle beraber bu büyük ve önemli bir ilçemiz olan, Elbistan’ımızın Jandarma sorumluluk bölgesinde, huzurun asayişin sağlanmasında önemli ve başarılı görevler yapmaktadır. Sayın Komutanımız, halkımızın ve güvenlik korucularımızın da gönlünde ayrı bir sevgi ve değer kazanmıştır. Komutanımız, merkezi Elbistan’da olan Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğimize de her zaman yakınlık ve ilgi göstererek yanımızda olmuşlardır.”

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki tüm personellerin, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük özveri sergilediğini kaydeden Başkan Fırtına, “Gerek terörle mücadele görevlerinde, gerekse kırsalda yaşanan hırsızlık olayları ve diğer suçların önlenmesinde veya suçluların adalete teslimi, halkın silah ruhsat talebini karşılama ve trafik gibi tüm bu hizmetlerin en iyi şeklide yapılmasına da vesile olan ilçe jandarma komutanı Sayın Sinan Sert’e ve şahsında, emrinde çalışan merkez karakolu komutanı ve diğer karakol komutanları ile tüm personeline bir Elbistanlı olarak çok teşekkür ediyorum,31 Mart yerel seçiminde de Elbistan İlçe Jandarma komutanlığı tüm personeliyle ve emrinde olan Güvenlik korucularımızın da desteğiyle seçim güvenliği programı kapsamında, alınan tedbirle seçimin ilk saatlerinden itibaren, seçim sandıklarının ve seçim güvenliğini de en iyi şekilde koruyarak, seçimin olaysız ve huzur içerisinde geçmesine de önemli vesile ve katkı sağlamışlardır.

Yıllarca beraber görev yaptığım Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığının, bir kanun ordusu olduğu bilinciyle, yapmış oldukları tüm bu özverili ve başarılı görevlerinden dolayı, güvenlik korucuları camiamız adına memnuniyet ve onur duyduğumuzu ve milletinin askeri olan Jandarma Teşkilatımızın, terörle mücadelesinde ve huzurun asayişin sağlanmasında her zaman yanında ve beraber olacağımızı ifade eder; değerli yüzbaşıma ve tüm personeline bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç bilerek başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert de, güvenlik korucuları ile her zaman omuz omuza mücadele ettiklerini belirterek ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



