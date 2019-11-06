Başkan Fırtına’dan Vali Özkan’a ziyaret

Başkan Fırtına, ziyarete dair yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın 11 ilçe ve 160 mahallesinde 2 bine yakın güvenlik korucusunun görev başında olduğunu söyledi.

Vali Özkan’a, güvenlik korucularının son durumları ve dernek faaliyetleri ile alakalı olarak bilgi arz ettiğini ve korucuların beklentileri üzerinde de istişarelerde bulunduklarını belirten Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, şöyle konuştu:

“Sayın Valimiz, Kahramanmaraş’ta göreve başladığı günden itibaren terörle mücadele, huzur ve asayişin sağlanması konularında göstermiş oldukları hassasiyetleriyle, biz güvenlik korucularına daha da önem ve değer vererek her zaman korucularımızın yanında olmuştur. Sayın Valimizle görüşerek korucularımızın il sınırları içerisinde yapılan tüm görev ve faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik. Korucuların yerelde çözülmesi gereken konuları üzerinde istişarelerde bulunduk. Sayın Valimizin değerli ilgileriyle korucularımızın çözümsüz kalan kayda değer bir sorunu olmamıştır. Güvenlik korucuları olarak Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde verilen her türlü görevi yaptığımız gibi, kendi köylerimizin güvenliğini de sağlıyoruz. Jandarma Teşkilatımızda er sınıfında askerlik süresinin kısaltılması ile karakollarımızın nöbet ve diğer görevlerinde de yardımcı personel olarak büyük katkı sağlıyoruz.

Güvenlik koruculuğu sistemi, özellikle 678 sayılı KHK kapsamında çok daha farklı bir statü alarak, devletimizin 54 bin kişilik sayısıyla 3. silahlı gücü konumuna gelmiştir. Askerimizle beraber ve emrinde bir asker, bir polis gibi güvenlik korucularımız da devletimiz adına her aşamada güvenlik ve asayiş görevlerinde yer alan önemli bir sistemidir.”

Başkan Fırtına, “Bu güne kadar Kahramanmaraş’ta terörle mücadelede 10 korucumuzu şehit verdik. Diğer illerimizle 1800’e yakın korucu şehidimiz var ve bir o kadarda gazimiz mevcuttur. Vatan savunmasında görevlerin her aşamasında gece gündüz ve kar kış demeden görev yapan güvenlik korucularımıza önem ve değer vererek geçtiğimiz dönemlerde bazı önemli iyileştirmeler yapan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin’e, yerelde bizlerden sevgi ve ilgisini esirgemeyen başta Kahramanmaraş Valimiz Sayın Vahdettin Özkan’a, İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Numan Öksüz’e ve tüm valilerimize ve komutanlarımıza güvenlik korucularımız adına teşekkür ediyorum.

Korucularımızın yaptıkları bu fedakarlıkların karşılığını zamanla daha da fazlasıyla alacaklarına, koruculuğun çok daha iyi bir konuma çıkartılacağına olan inancımız tamdır. Hükümetin bu konudaki hassasiyetinin de bilincindeyiz. Bizler her zaman terörün her türüyle mücadele görevinde ve diğer tüm görevlerde azimle devletimizin aynen emrindeyiz. Sayın Valimize ilgi ve kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da, il genelindeki güvenlik korucularına görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.