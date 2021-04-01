Başkan Fırtına güven tazeledi

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği’nin olağan genel kurulu, Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Celalettin Fırtına’nın tek adaylığında gidilen kongreye Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve güvenlik korucuları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, koruculuk sisteminin anlatıldığı video ve slayt izlendi.

Genel kurulda konuşan Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, “koruculuk ne bir iş kapısı ne de bir meslektir. Koruculuk, vatanına ve bayrağına bir sevdadır bizim için” dedi.

Kahramanmaraş genelindeki 160 kırsal mahallede yaklaşık görev başında yaklaşık güvenlik korucusu bulunduğunu belirten Başkan Fırtına, şöyle devam etti:

“Bundan 40 yıl önce vatan topraklarımız üzerinde planları olan dış mihraklarca kurulup beslenen PKK terör örgütüne karşı 1985’ten beri Sütçü İmam ve Kuvayi Milliye ruhu ile askerimiz ve polis teşkilatımızla omuz omuza başarılı bir mücadele verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Başta silahlı mücadele olmak üzere, bu örgüt ve yandaşları ile dernek ve konfederasyon olarak ayrıca bir de fikir mücadelesi vermekteyiz. Korucu camiamız devletimizin 3.silahlı gücü olarak yıllardır yurtiçinde ve sınır ötesi harekatlarda terörün her türü ile devletimiz adına başarılı mücadele vermekteyiz. Yağmur çamur, kar kış demeden vatanımızı her türlü bölücü terör örgütüne karşı korumak için korucu olduk ve görevimizi en iyi şekilde yapmaktayız. Sayın Bakanımız Hulusi Akar’ın ifadesiyle korucu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir unsurudur bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki; devletimizin tüm kademelerince ve asil milletimizce sayılan, sevilen ve önem verilen onurlu bir camiayız.”

Terör örgütü PKK’nın darmadağın olmasında güvenlik korucularının da payının büyük olduğunu dile getiren Başkan Fırtına, “Mesele, Türkiye’mizin, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. İşte bundan dolayıdır ki vatan savunmasında gözümüzü dahi kırpmadan hepimiz gerektiğinde birer şehit adayıyız. Bizler, yıllardır vatan savunmamızı, terörle mücadelemizi kendi iş ve çıkarlarımızdan daha önemli gördük ve her zaman devletimizin zor gününde yanında olduk. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, güvenlik korucularının başta maaş olmak üzere özlük haklarının iyileştirilmesi yönündeki beklentilerini de sözlerine ekledi.