Başkan Erkoç’tan yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yeni yıl için temennilerini dile getiren Başkan Erkoç, “Aziz hemşerilerim 2016 yılını artık geride bırakıyor yeni umutlarla, yeni heyecanlarla hep birlikte yeni bir yıla giriyoruz. Öncelikle 2017 yılının ülkemiz, milletimiz, şehrimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde, şehrimizde ve yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yeni yılın öncekilerden daha çok bereketli ve huzurlu, sağlık, afiyet içinde geçmesi güzellikleri ile unutulamayacak bir yıl olması gönülden temenni ediyorum. 2016 yılı bölgemizde ve ülkemizde yaşanan çeşitli terör olayları ve savaş hadiseleri nedeniyle buruk geçse de, aziz milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik geleceğimiz için umutlarımızı arttıran bir yıl oldu. Allah’a hamdolsun. Yıl içinde yaşanan sıkıntıları, terör olaylarını, acı hadiseleri, millet olmanın verdiği güçle, dirayetle hep birlikte aştık. Bir olarak, beraber olarak, 80 milyon hep birlikte kardeş olarak karşımıza çıkan badireler karşısında kenetlendik, kucaklaştık, kardeşlik hukuku içerisinde sorunlarımıza çözümler ürettik. Umudumuzun, heyecanımızın, millet olma şuurumuzun, kardeşliğimizin hiç kimse ve hiçbir güç tarafından zedelenmesine izin vermedik. Ekonomimize, demokrasimize, huzurumuza, refahımıza hiçbir karanlık elin dokunmasına göz yummadık.

Bu düşüncelerle 2017 yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını 2016 yılından çok daha huzurlu, bereketli umut dolu olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 2016 yılında kaybettiğimiz tüm hemşerilerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Alçakça yapılan terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerimiz ve aziz vatandaşlarımız ile Suriye’de şehit olan güvenlik güçlerimize özellikle rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Tarihte tamda bugünlerde Allah’u Ekber dağlarında on binlerce askerimizi vatan savunmasında şehit vermiştik. Bu vesileyle Sarıkamış şehitlerini de rahmetle anıyorum. Tüm şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun. Mekânları inşallah cennet olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, huzurlu, barış, sıhhat ve afiyet içinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah’a emanet olun” dedi.