Başkan Erkoç’tan taziye mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Suriye’nin El-Bab kentinde şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı yayınladı.

Ülkemizin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra en büyük mücadelesini verdiğine dikkat çeken Başkan Erkoç, “Hak için, vatan için, bu aziz millet için şehadet şerbetini içen, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Erkoç, mesajının devamında şu cümlelere yer verdi:

“Mazlumların sesi, mağdurların ümidi, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; ‘Türkiye İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele tek millet, tek bayrak, tek vatan mücadelesidir.’ Bu aziz milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Allah'ın yardımıyla, ülke ve millet olarak terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. El Bab’da şehit olan hemşerilerimiz Mehmet Gökkaya, Ökkeş Karaca ve diğer şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”