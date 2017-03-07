Başkan Erkoç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Erkoç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, tartışılması ve bu sorunlara çözüm aranması açısından ‘Dünya Kadınlar Günü’ önemli bir tarihi oluşturmaktadır. Ülkemizde bu sorunların en başında kadına şiddet gelmektedir. Kadınların istismara uğradığı bir yerde toplum da istismara uğruyor demektir. Böyle bir toplumun gelişmesine de imkân yoktur. Yüce dinimiz cenneti annelerin dolayısıyla kadınların ayakları altına seriyorken onlara uygulanan şiddet aslında hepimize, topluma uygulanmıştır. Toplumumuzun geleceğini annelerin yetiştirdiği insanlar şekillendirecektir. Bir kadının, bir annenin yüzü gülmüyorsa, kendisini değerli hissetmiyorsa, toplumdaki ve ailedeki yerine tam olarak kavuşmamışsa o toplumun huzurlu bir toplum olması mümkün değildir. Kadınlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin yüzünü güldürmek, aynı zamanda mensup olduğumuz dinimizin emirlerindendir.

Bizim medeniyet tasavvurumuzda insan onuruna ve hayatına saygı esasken, kültürümüzde de kadına uygulanan şiddettin yeri yoktur. Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) bir Hadisi Şerifinde ‘Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi insanlar değer verir’ buyurmuştur. O nedenle kadınlar annemiz, eşimiz, hayat arkadaşımız, meslektaşımız olarak her zaman en çok saygıya, sevgiye layık olan, toplumumuzun en önemli bireyleridir. Bu duygularla, başta şehit analarımız olmak üzere şefkat ve özveri kahramanı kadınlarımızın; Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum.”