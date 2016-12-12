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Başkan Erkoç terörü lanetledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak terörü lanetledi.

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Başkan Erkoç terörü lanetledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “Allah’ın laneti, alçak, kalleş, kahpe terör örgütlerinin ve onlara yardım ve yataklık edenlerin üzerine olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Başkan Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, “Alçak, kalleş ve kahpe yüzlerini bir kez daha göstererek İstanbul Beşiktaş’ta bomba patlatan şerefsiz katilleri şiddetle lanetliyorum. Yüce Allah ve aziz milletimizle birlikte vicdan sahibi olan bütün insanların laneti, bu alçak, kalleş, vatan haini kahpe terör örgütlerinin ve onlara yardım ve yataklık eden şerefsizlerin üzerine olsun. Ülkemiz ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır.

Mazlumların sesi, mağdurların ümidi, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla şehadete koşan bu aziz milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Allah'ın yardımıyla, ülke ve millet olarak terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

 

 

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