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Başkan Erkoç, “Terör örgütlerinin üstesinden geleceğiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Suriye’nin El-Bab kentinde şehit olan Elbistanlı Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel için bir taziye mesajı yayınladı.

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Başkan Erkoç, “Terör örgütlerinin üstesinden geleceğiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Suriye’nin El-Bab kentinde şehit olan Elbistanlı Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel için bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erkoç taziye mesajında, “Hak için, vatan için, bu aziz millet için şehadet şerbetini içen, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Allah'ın yardımıyla, ülke ve millet olarak terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. El Bab’da şehit olan hemşerimiz P. Uzm. Onb. Ayhan Güzel’e Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

 

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