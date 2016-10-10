Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Erkoç: “Şer odakları hain emellerine ulaşamayacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Durak Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı yayımladı.

Bu haber kez okundu.

Başkan Erkoç: “Şer odakları hain emellerine ulaşamayacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Durak Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı yayımladı.

Şehit ateşinin birisinin de Kahramanmaraş’a düştüğünü ifade eden Başkan Erkoç, “Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde Durak Jandarma Karakolu’na yapılan haince ve kalleşçe saldırı sonucu şehit olan hemşerimiz Uzman Çavuş Mustafa Dobur ve diğer şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Güçlü ve Yeni Türkiye’mizin yükselişini hazmedemeyen şer odakları, bu yükselişi engellemek adına haince ve kalleşçe saldırılarla, vatanlarını canları pahasına da olsa korumak azminde olan askerlerimize saldırmaktalar ve onları şehit etmekteler. Asıl amaçları güzel ülkemizi bölmek ve parçalamak olan şer odakları, hiçbir zaman bu emellerine ulaşamayacaklar. Güçlü Türkiye’miz çıktığı bu kutlu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir” diye konuştu.

 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29