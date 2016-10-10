Başkan Erkoç: “Şer odakları hain emellerine ulaşamayacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Durak Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı yayımladı.

Şehit ateşinin birisinin de Kahramanmaraş’a düştüğünü ifade eden Başkan Erkoç, “Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde Durak Jandarma Karakolu’na yapılan haince ve kalleşçe saldırı sonucu şehit olan hemşerimiz Uzman Çavuş Mustafa Dobur ve diğer şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Güçlü ve Yeni Türkiye’mizin yükselişini hazmedemeyen şer odakları, bu yükselişi engellemek adına haince ve kalleşçe saldırılarla, vatanlarını canları pahasına da olsa korumak azminde olan askerlerimize saldırmaktalar ve onları şehit etmekteler. Asıl amaçları güzel ülkemizi bölmek ve parçalamak olan şer odakları, hiçbir zaman bu emellerine ulaşamayacaklar. Güçlü Türkiye’miz çıktığı bu kutlu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir” diye konuştu.