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Başkan Erkoç, “Engelsiz bir Kahramanmaraş için gayret ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Başkan Erkoç, “Engelsiz bir Kahramanmaraş için gayret ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, Kahramanmaraş’ta yaşayan engelli vatandaşlardan gelen taleplerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirildiğini ve “Engelsiz Kahramanmaraş” için birlikte çalıştıklarını belirten Başkan Erkoç, şunları ifade etti:

“Engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almasını sağlamak, becerilerini geliştirmek, sosyal hayata uyumuna ilişkin hizmetleri sunmak, istihdamına katkıda bulunmak öncelikli görevlerimizdendir. Bu görevimizi yerine getirirken en büyük desteğimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı, dayanışma duygusuna sahip bir toplumun varlığıdır. Bu anlamda, engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki; engelli bireyin yaşadığı sorunlar sadece kendisinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bu sorunun etkin bir şekilde çözümü de toplumun bütün kesimlerinin vereceği destek, göstereceği duyarlılık ile gerçekleşir. Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Şube Müdürlüğümüz sayesinde kentimizde yaşayan engelli kardeşlerimize daha çabuk ulaşıyor her türlü sosyal ve kültürel taleplerini dinliyor çözüm noktasında projeler geliştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın fikir ve düşünceleri ışığında; onların sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, yaşamlarını daha iyi şartlarda ve başkalarına muhtaç olmadan sürdürmelerini sağlamak adına yapılan iyileştirme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Engelliler Günü’nün engelli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”

 

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DOĞAN DOĞANCAN 3 hafta önce

İCRAAT YOK,MESAJ ÇOK.

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Bilal yuzbasi yuzbasilar mobilya elbistan 2 hafta önce

Elinize emeginize saglik baskanim Allah basta bas komutanimiza basbakanimiza devlet buyukkerimize ve bizlere hayirli omurler saglik sihhat afiyet bereketi versin insAllah sevgili baskanim iyi bir bas komutan asigi sevdalisi olarak en kisa. surerede sizin bi cayimizi icmek istiyorum kabul buyurup davet ederseniz 0541.4151167

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Bilal yuzbasi elbistan yuzbasilar mobilya 2 hafta önce

Sevgili baskanim siz zatailinizi il basbaskanligindan beri tanirim nasil caliskan zeki bir insan oldugunuzu cok iyi bilirim k.marasi yapmis oldugunuz hizmetle. 3.4 e katladiniz elinize emeginuze

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