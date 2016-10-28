Başkan Erkoç: “Cumhuriyetimizin 93. yılı tüm milletimize kutlu olsun”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir kutlama mesaj yayınladı.

Başkan Erkoç mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Bayramı, dünyada eşine az rastlanan bir inanç ve azmin sonucu, bu toprakların bölünemeyeceğinin tarihi bir ispatıdır. Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir. ‘Tek bayrak, Tek millet, Tek devlet’ anlayışı ile kurduğumuz, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir. Cumhuriyet tarihi boyunca devletimizle halkımızın bağlarını zayıflatmaya yönelik tüm çabalara rağmen, milletimiz daima ülkesine sahip çıkmış, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Aziz milletimiz, bu fedakârlığın en büyük örneğini bu topraklarda bugüne dek gördüğümüz en büyük ihanetin, en büyük vatan hainliğinin, bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüğün yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi göstermiştir. 15 Temmuz’da aziz milletimiz, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uçaklara, tanklara, bombalara karşı yüreklerini, bedenlerini ortaya koyarak kanlı darbe girişimini ve ülkemizi işgal planını boşa çıkarmış ülkemizin ve coğrafyamızın tarihini değiştirmiştir.

Bu günlerin sorumluları olarak bizler; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyetinin bugünlere kolay gelmediğini, atalarımızın bizlere emanet ettikleri bu topraklar uğruna yüz binlerce şehit verildiğini ve bir o kadar da gazimizin bulunduğunu unutmamakla mükellefiz. Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe adım adım yürüdüğü bir dönemde, birlik olarak, milletimiz için bu toprakları vatan kılan değerlere sonuna kadar sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’ni, İstiklal Savaşı'nda ve bugün, gözünü kırpmadan şahadete koşan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu ülke, onların al kanları, düşman kurşunlarıyla delik deşik olan bedenleri üzerinde yükseldi. Atalarımızın geçmişte dirayet, cesaret ve basiret dolu eşsiz fedakârlıklarının anısını yaşattığımız gibi, bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması için şehadet şerbeti içen kardeşlerimizin anısını kıyamete kadar dalgalanacak olan rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın himayesinde ve yüreğimizde ilelebet yaşatacağız.

Bütün şehitlerimizi hürmet ve minnetle anıyor, gözyaşlarıyla değil, neşe ve coşkuyla geçireceğimiz nice Cumhuriyet Bayramlarına hep birlikte kavuşmayı diliyorum. Bu duygularla Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, şükran ve rahmetle anıyor, milletimizin ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin 93. yılı tüm milletimize kutlu olsun.”