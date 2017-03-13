Başkan Eren, Hollanda’yı kınadı

Elbistan Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eren, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da Türkiye Rotterdam Başkonsolosluğuna alınmamasına tepki göstererek, Türk vatandaşlarına uygulanan şiddeti kınadıklarını söyledi.

Hollanda’nın tutumunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Eren, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da Türkiye Rotterdam Başkonsolosluğuna alınmaması, olayın gerilimini iyice arttırarak iki ülke ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir yaklaşımdır. Avrupa Birliğinin kurucu üyelerinden olan Hollanda'nın AB görev ve hedefleri ile çelişen, tüm AB değerlerinden uzak bu tutumunun izahının yapılması mümkün değildir. Hollanda'nın derhal Türkiye Cumhuriyeti Devletinden özür dilemesi gerekir” diye konuştu.

Eren, şunları söyledi:

“Ülkemizin güçlenmesini istemeyen kesimler, bu konuda ülke içindeki yandaşlarıyla hareket ediyorlar. Türkiye'nin, Avrupa'nın bir parçası olarak görülmesine rağmen Almanya ve Hollanda'nın ötekileştirici tutumu doğru değil. Türkiye Cumhuriyetinin Rotterdam Başkonsolosluğuna gelen vatandaşlarıyla konuşmasına tahammül edemeyen AB ülkesinin, Bakanımızı engellemesi doğru değildir. Bu gelişmeler Almanya ve Hollanda'nın insan hakları ve demokrasiden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur. Demokrasi ve insan hakları savunucusu olduklarını ileri süren ülkelerin terörü ve teröristi besleyen, koruyan, barındıran ve her türlü desteği vererek ülkelerinin başına bela eden Almanya ve Hollanda'yı şiddetle kınıyoruz.”