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Başkan Erdoğan’dan santrallere son dakika filtre talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi, gerekirse de kapatılması için talimatını verdiği belirtildi.

Başkan Erdoğan’dan santrallere son dakika filtre talimatı

Aralarında özel sektöre devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin de yer aldığı 13 termik santrale baca gazı filtre sistemi takılması için 31 Aralık 2019’a tanınan sürenin 3 yıl daha uzatılmasını öngören kanun teklifi, ülke gündeminde geniş yankı buldu. Termik santral bacalarından atmosfere yayılan kül ve zehirli gazların oluşturduğu hava kirliliği ile yaşamak zorunda kalan Elbistan-Afşin bölgesindeki vatandaşların çağrıları sonucunda olay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a intikal ettirildi. Termik santrallerle ilgili konu, AK Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gündeminde yerini aldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin bir fotoğrafının gösterilmesi üzerine, santral yöneticilerini aradığı ve filtre takmalarını istediği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi, gerekirse kapatılması için talimat verdiği konuyu da bizzat takip edeceğini dile getirdiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim” ifadelerini kullandı.



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