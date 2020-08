Başkan Elma: “Şeker Ortaokulu’nda başarı geleneği bozulmadı”

Başkan Elma, Şeker Ortaokulu’nun 2016 yılından beri Türkiye birincisi çıkardığını belirterek, “Okulumuzda başarı geleneği bozulmadı” dedi.

Başkan Elma, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve açıklanan resmi sonuçlara göre Elbistan Şeker Ortaokulu her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yine Türkiye birincisi çıkarmayı başardı. 2016 yılından bu yana sürekli olarak MEB tarafından gerçekleştirilen sınavlarda Türkiye birincisi çıkaran Şeker Ortaokulu’nda bu yılda gelenek bozulmadı. Bilindiği üzere bu yıl okullarımızda Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim dediğimiz farklı bir eğitim dediğimiz modeli ile karşı karşıya kaldık. Okul yönetimimiz ve öğretmenlerimiz bu süreçte de öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak her türlü teknolojik imkanlarla öğrencilerin derslerine devam etmesini sağladılar. Gerek MEB EBA üzerinden gerekse diğer dijital platformlar üzerinden öğrencilerimizin eğitim ile alakalı her türlü sorunlarını gidermek için olağanüstü gayret sarf ettiler. Bunun sonucu olarak ta 1 Türkiye birincisi; birinciliği tek bir soru ile kaçıran 3 öğrencimiz ve 2 yanlışı olan 11 öğrencimiz vardır.”

109 öğrencinin, 400 ve üzeri puan alarak Şeker Ortaokulu’nu Elbistan’da eğitim lideri bir okul haline getirdiğini kaydeden Başkan Gül Demet Elma, “Ayrıca resmi olarak açıklanan sonuçlara göre 400 ve üzeri puan alan toplam 109 öğrenci ile Elbistan’da eğitim lideri olmaya devam etmiştir. 2015 yılından bu yana her yıl farklı sayıda öğrenci olmak üzere toplamda okulumuz tam olarak 28 öğrenci ile Türkiye birincisi çıkarmıştır. Bu başarı tesadüf olamaz. İşin değerini ve özünü bilen saygıdeğer idareci ve gerçekten büyük bir özveri ile çalışan fedakâr öğretmenlerimiz sayesinde bu başarılar elde edilmiştir. O yüzden bu başarıda emeği olan Şeker Ortaokulu’nun tüm personeline minnettarız” şeklinde konuştu.