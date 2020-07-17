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Başkan Elma: “Şeker Ortaokulu’nda başarı geleneği bozulmadı”

Elbistan Şeker Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Gül Demet Elma, okul öğrencilerinden İsmail Yalçınöz’ün LGS’de Türkiye birincisi olmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Elma: “Şeker Ortaokulu’nda başarı geleneği bozulmadı”
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Başkan Elma, Şeker Ortaokulu’nun 2016 yılından beri Türkiye birincisi çıkardığını belirterek, “Okulumuzda başarı geleneği bozulmadı” dedi.

Başkan Elma, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve açıklanan resmi sonuçlara göre Elbistan Şeker Ortaokulu her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yine Türkiye birincisi çıkarmayı başardı. 2016 yılından bu yana sürekli olarak MEB tarafından gerçekleştirilen sınavlarda Türkiye birincisi çıkaran Şeker Ortaokulu’nda bu yılda gelenek bozulmadı. Bilindiği üzere bu yıl okullarımızda Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim dediğimiz farklı bir eğitim dediğimiz modeli ile karşı karşıya kaldık. Okul yönetimimiz ve öğretmenlerimiz bu süreçte de öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak her türlü teknolojik imkanlarla öğrencilerin derslerine devam etmesini sağladılar. Gerek MEB EBA üzerinden gerekse diğer dijital platformlar üzerinden öğrencilerimizin eğitim ile alakalı her türlü sorunlarını gidermek için olağanüstü gayret sarf ettiler. Bunun sonucu olarak ta 1 Türkiye birincisi; birinciliği tek bir soru ile kaçıran 3 öğrencimiz ve 2 yanlışı olan 11 öğrencimiz vardır.”

109 öğrencinin, 400 ve üzeri puan alarak Şeker Ortaokulu’nu Elbistan’da eğitim lideri bir okul haline getirdiğini kaydeden Başkan Gül Demet Elma, “Ayrıca resmi olarak açıklanan sonuçlara göre 400 ve üzeri puan alan toplam 109 öğrenci ile Elbistan’da eğitim lideri olmaya devam etmiştir. 2015 yılından bu yana her yıl farklı sayıda öğrenci olmak üzere toplamda okulumuz tam olarak 28 öğrenci ile Türkiye birincisi çıkarmıştır. Bu başarı tesadüf olamaz. İşin değerini ve özünü bilen saygıdeğer idareci ve gerçekten büyük bir özveri ile çalışan fedakâr öğretmenlerimiz sayesinde bu başarılar elde edilmiştir. O yüzden bu başarıda emeği olan Şeker Ortaokulu’nun tüm personeline minnettarız” şeklinde konuştu.

 


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Mehmet 3 hafta önce

Ilkokuldan ful gönderdiğimiz öğrencileri mahvediyorsunuz.600,700 öğrenciden 10 kişi başarı mi

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Kamuran 3 hafta önce

Bu başarı için sevgili öğrencimizi yürekten kutluyorum. Okul yönetimine de şunu sormak istiyorum ; Cumhuriyet Bayramı'mız ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni gibi Türk Milleti için büyük önem taşıyan kutlama veya anma törenleri , bu okulda neden hiç bir etkinlikle-törenle anılmamaktadır ?! Okullarımızda sadece ezber bilgileri değil ; Milli ve manevi değerler ve ahlakî sorumluluklar da müfredat programlarından önce gelir ve kadar önemlidir. " İLİM İLİM İLMEKTİR / İLİM, KENDİN BİLMEKTİR / SEN, KENDİNİ BİLMEZSEN / BU NİCE OKUMAKTIR ?! "

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Fatih 3 hafta önce

Bence bu okula da puanla öğrenci kabul edilmelidir..
Yoksa zamanla başarısı düşer...
Hiç bir başarı tesadüf değildir.
Başta öğrencimizi ve velilerini.
Ve eli öpülesi öğretmenleri tebrik ediyorum....

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Ahmet 3 hafta önce

Biz de sizden ilk günden dört gözle açiklama bekliyorduk ki ikinci gün yaptiniz ve geç kaldiniz.

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Muharrem Firirk 3 hafta önce

Okul müdürü Bekir Sayın çok başarılı bir idarecii bütün ekibe teşekkürler

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Serkan 3 hafta önce

Emeği geçen tüm öğretmenlerimize hakkımız helal olsun onlar geleceğimizin meşalesi karanlığı aydınlığa çeviren birer umut ışıklarımız Ve de şeker orta okulundaki değerli öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum göllülerini sınıf tahtalarına aktardıklarını bir kez daha kanıtladılar

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eyup erdoğan mudanya /BURSA 3 hafta önce

sevgili öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyorum, hasseten bekir sayın müdürümü tebrik ediyorum

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Kemal Götürler 3 hafta önce

Tebrikler ve başarılar diliyorum MAŞALLAH ALLAHIM esirgesin

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