Başkan Eker: “Kayrak taşında iddialıyız”

Başkan Eker, yıllık 60 bin ton üretim hedeflerine ulaşılmasıyla da belediyeye büyük bir kaynak oluşturacaklarını vurgulayarak, “Bu kaynak, ilçeye hizmet olarak dönecek” şeklinde konuştu.

İlçeye bağlı Türkeli Mahallesi’ndeki kayrak taşı rezervini, ekonomiye kazandırmak için kolları sıvadıklarını kaydeden Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, “Yaptığımız uzun soluklu araştırma ve inceleme sonucunda bölgede yaklaşık 7 milyon 400 bin ton görünür kayrak taşı rezervi olduğunu düşünüyoruz. Kuracağımız tesiste de yıllık 60 bin ton üretim yapmayı planlıyoruz” dedi.

Arduvaz ya da damtaşı olarak da bilinen kayrak taşının, başta peyzaj olmak üzere mimari de ve inşaat sektöründe çok tercih edilen bir ürün olduğunu dile getiren Başkan Eker, şöyle devam etti:

“Kayrak taşı, günümüzdeki eski yapılarda tarihi dokuyu bozmamak için çatı malzemesi olarak, modern binaların dışında ısıyı korumak için kaplama malzemesi olarak, estetik amaçlı yaya veya araba yolu gibi bahçe düzenlemelerinde ve iç mekanlarda birçok alanda kullanılıyor. Türkeli Mahallemizdeki detaylı incelemelerde kayrak taşının hem kalite hem de görünüm yönünden çok iyi durumda olduğu ortaya çıktı. Bu şekilde kaliteli ve piyasada aranan bir ürünü, ilçemizle özdeşleştirmiş olacağız.”

Söz konusu proje ile hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sunmak istediklerini anlatan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, “Kuracağımız tesiste, 10 kişi istihdam edeceğiz. Tabii bu ilk etap planlama. Üretimle birlikte pazar payımızın artışı doğrultusunda istihdamın da artacağını öngörüyoruz. Yan sektörlerle birlikte ele aldığımızda ise yüzlerce kişiye ekmek kapısı olacak bir projenin ev sahibi olacağız.