Başkan Eker: “İçmelerimizin çehresi değişiyor”

Başkan Eker, pandemi sürecindeki normalleşme takvimi kapsamında Türkiye’nin birçok yerinden gelecek ziyaretçileri ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Bünyesinde barındırdığı doğal maden suyu kaynakları ile bölgenin en önemli sağlık turizmi merkezlerinden olan Ekinözü İçmeler’de yeni sezon öncesinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Yukarı, orta ve Aşağı İçme olarak ayrılan ‘acı su’ kaynaklarında Ekinözü Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin peyzaj ve turistik tesis çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, her yıl Haziran ayından sonra on binlerce kişiye ev sahipliği yapan İçmelerdeki çalışmalara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

İçmeler’in adeta şantiyeye döndüğünü vurgulayan Başkan Eker, “Yeni sezon öncesinde İçmelerimizde kapsamlı bir değişim ve dönüşüm yapıyoruz. Aşağı İçme bölgesindeki ömrünü tamamlayan binalar yıkımını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Aşağı İçme’ye devasa bir Millet Meydanı yapıyoruz. Şuan çalışmalarımız hızla ilerliyor. Misafirlerimizi rahat ettirebilmek için yeşil alanları ve parklarımızı da genişletiyoruz. Burada uzun yıllardır hizmet veren işyerlerini de yenileyeceğiz. Tarihi ve kültürel özelliklerimizi yansıtan yeni görünüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Misafirlerimizin en iyi hizmeti almaları için üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz.

Orta İçmeler’de de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü Kaymakamlığı ve DOĞAKA işbirliği ile yapımına başlanan Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi inşaatında birinci etap çalışmaları tamamlandı. Şehrimizi sağlık turizmi noktasına ayrı bir konuma taşıyacak merkezin ikinci etap çalışmalarına da başlandı. Toplam alanı 1.720 m2 olan proje içerisinde; Türk hamamı, sauna, buhar odası, peloid (çamur) uygulama odaları, lokanta, konaklama odaları gibi sosyal alanlar yer almaktadır. Orta İçmeler mevkiinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olması beklenen tesisin yapım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak. Bu tesisin hizmete girmesi ilçemize farklı bir değer katacak” şeklinde konuştu.

Yeni sezonla birlikte ağırlayacak misafirleri için koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli hassasiyetin gösterilmesi için de hazırlıklarının tamamlandığını anlatan Başkan Eker, “Özellikle misafirlerimizin sağlığı noktasında gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Pandemi sürecinde hijyene en üst düzeyde dikkat edilecek. Ekinözü Belediyesi olarak biz de bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu her noktada yerine getireceğiz. İçmelerimizdeki otel işletmeleri ve diğer esnaflarımıza hijyen ve sağlık konusunda alınan tedbirlere uygun olarak faaliyet göstermeleri için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. İnşallah, sağlık turizminde daha çok vatandaşımızın tercih edeceği bir Ekinözü oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

















