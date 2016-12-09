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Başkan Durmuş Küçük, Mevlid Kandilini kutladı

Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, yarın idrak edeceğimiz Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Küçük mesajında, bu kutlu gecenin dünyada barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

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Başkan Durmuş Küçük, Mevlid Kandilini kutladı

Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, yarın idrak edeceğimiz Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Küçük mesajında, bu kutlu gecenin dünyada barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili münasebetiyle, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük bir mesaj yayınladı.

Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, kandil mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandilinizi tebrik ederim. Bu kutlu gecenin dünyada barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, selam ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.


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