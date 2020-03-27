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Başkan Dumlupınar’dan Tarım ve Orman Bakanlığı’na tepki

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğu COVID-19 Komisyonunda bir tane ziraat mühendisinin yer almamasına tepki gösterdi.

Başkan Dumlupınar’dan Tarım ve Orman Bakanlığı’na tepki
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Başkan Dumlupınar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından: “Tarım Bakanlığının Covid-19 salgını ile ilgili, tarım açısından alınması gereken tedbirlerin görüşüleceği Bilim Kurulunda bir tane bile ziraat mühendisinin bulunmaması, tarıma verdiğimiz önemin net bir göstergesi olmuş. Demek ki bizim üretim gibi bir önceliğimiz yok” paylaşımını yaptı.


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Başkan Dumlupınar’dan Tarım Ve Orman Bakanlığı’na Tepki
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