Başkan Dumlupınar’dan Tarım ve Orman Bakanlığı’na tepki

Başkan Dumlupınar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından: “Tarım Bakanlığının Covid-19 salgını ile ilgili, tarım açısından alınması gereken tedbirlerin görüşüleceği Bilim Kurulunda bir tane bile ziraat mühendisinin bulunmaması, tarıma verdiğimiz önemin net bir göstergesi olmuş. Demek ki bizim üretim gibi bir önceliğimiz yok” paylaşımını yaptı.