Başkan Dumlupınar’dan 65 yaş üstü çiftçiye izin çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün, 27-03-2020 tarihli 81 ile gönderdiği genelgede, “Pandemi niteliği kazanan "koronavirüsle (Covıd-19)" etkin mücadele yanında, Bakanlığımızın görev ve sorumluluklarının aksatılmadan yürütülmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir” dendi. Buna göre; “Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olarak ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım vb. faaliyetlerine kesintisiz devam edilmesi” istendi.

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar da, tüm dünyayı etkisi alan koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, 65 yaş üstü çiftçilerin sağlığını korumak adına izinli sayılmalarının önemine vurgu yaptı.

Başkan Dumlupınar, konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği’ne yaptığı çağrısında, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sisteminde bulunan 65 yaş üstü çiftçilerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi konulu ve 92061122-105.99-E.1030042 sayılı yazı “Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olarak ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım vb. faaliyetlerine kesintisiz devam edilmesi” maddesine göre 65 yaş üstü çiftçilerin izinli sayılmasını istedi.