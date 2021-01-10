Başkan Deveboynu’ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Deveboynu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışı ile olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Basın, günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır. Dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği büyük emek vererek hakkıyla yerine getiren tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.”