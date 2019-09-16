Başkan Dere: “Bu milletin nöbetçisi, Milli Görüş’tür”

Toplantıda konuşan Dere, Türkiye’nin ekonomik yönden kötü günler geçirdiğine değinerek, AK Parti iktidarını eleştirdi.

Divan toplantısı Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan’ın ev sahipliğinde, yönetim kurulu üyeleri ve partililerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, partinin ilçedeki çalışmaları değerlendirildikten sonra konuşan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, Milli Görüş iktidarlarının, ülkede bir milli kalkınma hamlesi başlattığına değindi.

‘Milli Görüş iktidarlar, ülkenin ve milletimizin kendi değerlerine yöneldiği, milli sanayinin geliştiği dönemlerdir’ diyen Başkan Dere, şöyle konuştu:

Cumhuriyetin kurulduğundan bu güne bu ülkenin kalkınmasına engel olmak, milletimizi köle yapmak, ırkçı Siyonizm’in planladığı programladığı reçeteleri uygulayarak bu milletin kalkınmasına mani olmak için gerek seçimlerle gerekse de ihtilallarla idarelere işbirlikçiler atanmaya devam edilmiştir. Cumhuriyet tarihindeki idareye gelen iktidarların tek istisnası Milli Görüşün iktidara ortak olduğu dönemlerdir. Milli Görüş iktidarlar, ülkenin ve milletimizin kendi değerlerine yöneldiği, milli sanayinin geliştiği dönemlerdir. Milli Görüş iktidara ortak olduğu dönemlerde el emeği göz nuruyla kurulan tesisler bu milletin geleceğinin garantisiydi. Birinci kırk yılda kurulan tesislerden 240 tanesi 2002 yılına kadar çalıştırıldı kar ederek ülkemiz ekonomisine katkıda bulundu.”

Yeniden Refah Partisi kadrolarının millet için nöbet tuttuğunu vurgulayan Başkan Dere, “2002 yılında 240 tane devlet kuruluşunu teslim alarak iktidara gelen bu işbirlikçi zihniyet 17. senenin sonunda 169 tanesini sattı; elimizde bıraka-bıraka 71 tane devlet kuruluşu bıraktı. Bugün Türkiye’de devlete ait olan veya devletin ortaklığı bulunan 71 tane devlet kuruluşu elimizde kaldı. İşte bu sebeple diyoruz ki; en fazla devlet kuruluşu satan işbirlikçi olarak tarihe geçtiler. Her şey satılmasına rağmen iç ve dış borç toplamı 1 trilyonu geçti. Osmanlının son zamanındaki gibi duyunu umumiye ilan edilmek üzere, Merkez Bankasının harp ve afet günleri için ayırdığı akçeyi işbirlikçi zihniyet kararname ile kullanmaya başladı. Bu son kararname ülkenin ekonomisinin ne durumda olduğunu göstermiyor mu?

Daha ne zaman uyanacağız. Görüyoruz görmek istemediğimiz için görmezden geliyoruz. Duyuyoruz olamaz deyip duymazlıktan geliyoruz; ne zaman bu sarhoşluktan kurtulacağız. Uyuyan bir millete, bir tane uyumayan nöbetçi yeter; tehlikeyi gördüğünde herkesi uyandırır. Milletimiz için nöbet tutan bu nöbetçinin adı Yeniden Refah Partisi’dir. Bu ülkenin makus tarihinde kahyalar, taşeronlar, işbirlikçiler, stratejik ortaklar devri bitmiştir. Artık yeter diyoruz. Artık Milli Görüş var diyoruz. Artık biz varız diyoruz” ifadelerini kullandı.



