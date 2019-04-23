Başkan Davdav’dan kader maçı için destek çağrısı

Elbistanspor’un, 27 Nisan’da oynayacağı kader maçı ve sezonla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav, yaşadıkları maddi ve manevi zorluklara dikkat çekti.

Başkan Davdav, şunları söyledi:

“Elbistanspor olarak 2018/2019 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) 38 puan toplayarak 7.sırada bitirdik. Geçen sene Kahramanmaraş 1.Amatör Küme’deki şampiyonluğumuzdan sonra, şehrin yakalamış olduğu ruhu ve heyecanı maalesef kurumlardan yeterli destek alamayışımız neticesinde yaşadığımız maddi ve manevi zorluklar neticesinde sezon içerisinde kaybettik. Oysa yaşadığımız onca zorluğa rağmen, Elbistanspor olarak daha önce Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edilen sezonlarda toplanılan puanlardan daha çok puanı bu takım ile topladı. Elbette bizlerin de hataları oldu ancak sezon boyunca bir sonraki maça nasıl çıkacağız derdi ile adeta günü kurtarma mücadelesi vermek zorunda bırakıldık.”

Elbistanspor’un, Andırın Yeşildağspor’la oynayacağı maçı kaybetmesi halinde verilen emeklerin boşa gideceğini belirten Davdav, “Şimdi ise, normal sezonu 7.sırada bitirmemize rağmen, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) kulüpleri mağdur eden statüsü nedeniyle Andırın Belediyespor ile baraj maçı oynayacağız. Bu önemli maç 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumunda oynanacak olup, Elbistan’daki taraftarlarımızı ve Kahramanmaraş’ta yaşayan hemşerilerimizi takımımıza destek vermeleri için maça davet ediyoruz. Eğer bu maçta Allah muhafaza bir kazaya uğrar isek, Elbistanspor için mücadele ederek edindiğimiz kazanımlar maalesef boşa gidecek” dedi.

Başkan Davdav, “Yıllardır ayakta maç izlemek zorunda kalan taraftarlarımız için sahamıza 2.000 kişilik tribün yapılması hususunda gayret gösterdik. Elbistanspor’un modern bir tesise kavuşması için girişimlerde bulunduk ve yaz aylarında bu tesisin inşası için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüzden söz aldık. Kulübün sürdürülebilir gelire sahip olması İçin verdiğimiz mücadelede önümüzdeki sezon için daha varlıklı bir Elbistansporu oluşturmak için kurumlardan, iş adamlarından ve en önemlisi belediyemizden sözler aldık. Biliyorsunuz yerel seçimler esnasında Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, projelerinin arasında Elbistanspor’a da yer vermiş, Elbistanspor’un şehrin en önemli marka değeri olduğunu, belediye başkanı olduğunda daha nitelikli bir Elbistansporu oluşturmak İçin Belediye olarak gerekli desteği vereceğini belirtmişti. İnşallah aynen geçen sezon olduğu gibi 12 Şubat Stadyumunda, Elbistan’ın ve Elbistanspor’un büyüklüğüne yakışır şekilde takımımızı destekleyerek bu zor günü de el birliği ile atlatalım” ifadelerini kullandı.