Başkan Cimikoğlu güven tazeledi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nin olağan genel kurulu yapıldı. Seçimlere, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kamber Yurdakurban, mevcut başkan Ali Rıza Cimikoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda faaliyet ve denetim raporları oylandı. Daha sonra oylama işlemine geçildi. Mevcut başkan Ali Rıza Cimikoğlu’nun tek adaylığında gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yeni yönetim şu isimlerden oluştu: “Mustafa Temel, Ali Armut, Ümit Öztunç, Rahşan Armut, İbrahim Geyik, Enver Öztürk, Hasan Kaya, Ali Boyraz, Emine Özdemir ve Ayşe Cengiz.”

Güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Ali Rıza Cimikoğlu, şahsına gösterilen destekten dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kamber Yurdakurban da, yeni yönetime hayırlı olsun dileğinde bulundu.