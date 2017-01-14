Başkan Çil: “Taşerona da, geçici işçilere de acilen kadro verilmeli”

Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil, bölgede kurulu bulunan termik santraller, kömür işletmeleri ve şeker fabrikasındaki kadrolu personel açığının kapatılması gerektiğini söyledi.

Başkan Çil, personel sayısındaki düşüş nedeniyle söz konusu işletmelerin tam kapasite çalışamadığını kaydederek, “Yetkililerin bu konuda acil olarak önlem alması gerekiyor” diye konuştu.

Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil, taşeron ve geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Söz konusu işletmelerdeki taşeron ve geçici işçilerin kadro sorunlarının çözülemediğini belirten Başkan Çil, personel sayılarında yarıya yakın düşüşler olduğuna dikkat çekti.

Başkan İbrahim Çil, şunları söyledi:

“Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri, TKİ Kömür İşletmeleri ve Elbistan Şeker Fabrikası’nda çalışan taşeron işçilerin ve mevsimlik olarak muvakkat işçilerimizin bir an evvel kadroya geçmeleri için Ülkücü İşçiler Derneği olarak elimizden gelen her şeyin yapılacağının bilinmesini isterim. Açıldığı yıllarda yaklaşık bin 500 çalışanı olan TKİ Kömür İşletmeleri’ndeki personel sayısı şimdilerde 600’e kadar düşmüştür. Personel sayısı 600 olan A Termik Santrali’nde de durum aynıdır. Burada da işçi sayısı 320’ye kadar düşmüştür. 2004 yılında 600 işçinin çalıştığı B Termik Santrali de şimdi 340 işçi arkadaşlarımızla faaliyet göstermeye çalışmaktadır. Paylaştığımız veriler, yaklaşık rakamlar olsa da fabrikaların personel sayısı olarak eksik durumdadır.”

Ülke ve bölge ekonomisinin geleceği açısından yukarıda belirttiği işletmelerin tam kapasite çalışması gerektiğinin altını çizen Ülkücü İşçiler Derneği Elbistan Şube Başkanı İbrahim Çil, “Tüm fabrikalarımız tam kapasite olarak çalışmadığından dolayı dış ülkelere bağımlı hale gelmiş, elektriği, şekeri ithal eder duruma gelmiş bulunmaktayız. Son zamanlarda yapılan özelleştirmeleri de göz önünde bulunduracak olursak, ülke ve bölge ekonomisi bakımından bu iş yerlerinde üretimin tam kapasite olarak çalışması gerekmektedir. Dolayısı ile termik santrallerde çalışan taşeron işçilerin ve şeker fabrikalarında muvakkat olarak çalışan işçilerin de kadroya geçmeleri kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda yetkilileri bu konulara daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Mutlu yarınların, işçi arkadaşlarımızın olması dileğiyle” şeklinde konuştu.