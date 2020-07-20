Başkan Çiflikli, kulübün gelir gider tablosunu açıkladı

Kulübün, sezonu çok zor şartlarda tamamladığının altını çizen Başkan Çiflikli, şu bilgileri aktardı:

“2019/2020 futbol sezonunda Elbistanspor Futbol Kulübümüz Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele etmiştir. Rakiplerimizin birçoğunun kamu, belediye ve iş adamları desteği ile bizlerden çok daha fazla bütçe harcayarak geçirdiği sezonu Elbistansporumuz maalesef kıt kanaat şartlarda, çoğunlukla az sayıda kişinin omuzlarında bir memleket yükü olarak sezonu geçirmiştir. Bir sezon boyunca Elbistansporumuzun gelir gider tablosunu bilgilerinize sunmaktayız.

“Takımımızın, Elbistanspor Kulüp Başkanı ve yönetimi 305.295 TL, Elbistanspor eski Kulüp Başkanımız Av. Sertan Davdav 95.000 TL, Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz 50.000 TL, Elbistan Belediyesi personeli maaş kesintilerinden aktarılan 15.000 TL, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç 10.000 TL, MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız 10.000 TL, Murat Cengiz 10.000 TL, Taşkınlar Mobilya 10.000 TL, Deplasman Katkı Payı Türkiye Futbol Federasyonu 24.000 TL, Sword Hotel 5.000 TL, Zekeriye Yılmaz 5.000 TL, Ali Kahraman 3.000 TL, Sönmezoğlu forma sponsorluğu 23.000 TL, Haşim Kara 2.000 TL, Şahin Yılmaz 2.000 TL, Hüseyin Ağır 2.000 TL, Kazım Özbek 1.000 TL, Zübeyir Şahin 1.000 TL, Ehli Antep Künefe 1.000 TL, Canlar Sürücü Kursu 1.000 TL, Hanifi Yılmaz 500 TL, Gökhan Polat 1.000 TL, Küçükler Ocakbaşı 5.000 TL, Ülkü Ocakları Başkanlığı 1.000 TL, Adress Auto 1.000 TL, Vivo Güzellik 1.000 TL, M. Akif Yücel 250 TL, M. Böke 100 TL, iç saha maçı bilet satışı 1.155 TL olmak üzere toplam 586.300 TL geliri olmuştur.

Giderlerimiz ise; teknik heyet ve futbolcu peşinatları ve maç başı ücretleri 467.000 TL, deplasman ulaşım ve konaklama masrafları 68.400 TL, Türkiye Futbol Federasyonu lisans ücretleri 33.800 TL, personel maaş ödemeleri 28.700 TL, Türkiye Futbol Federasyonu ceza ve anlık gıda ihtiyacı ve sezon başı tesis temizlik ve bakım masrafları 17.300 TL, futbolcu tedavi ücretleri 14.700 TL, kamp malzemeleri ve kamp eşofman takımı 20.000 TL (Bahçeşehir Koleji tarafından karşılandı), antrenman malzemeleri ve futbol topları 35.000 TL (ödenmedi), yemek ve konaklama (Elbistan Belediyesi) olmak üzere 629.900 TL toplam nakdi gideri olmuştur. Şu anda teknik heyet, personel ve futbolcularımıza 43.600 TL borcumuz bulunmaktadır. Ayrıca antrenman ve spor malzemeleri olarak bu sezondan ötürü 35.000 TL ödenememiş borcumuz bulunmaktadır.”