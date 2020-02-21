Başkan Çelik: “Ekinözü’nde tarım ve hayvancılık ayağa kalkmalı”

Yeniden Refah Partisi Ekinözü İlçe Başkanı Safi Çelik, Ekinözü Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Pamuk’u ziyaret ederek ilçedeki tarım sektörünün sorun ve çözüm önerilerine ilişkin olarak görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Çelik, ziyarette yaptığı açıklamada, ülke çiftçisinin zor günlerden geçtiğine dikkati çekti. Çiftçilerin, yüksek girdi maliyetleri altında ezildiğini bildiren Başkan Çelik, “Çiftçimiz, yüksek girdilerle boğuşuyor. Para kazanmak bir yana, emeğinin karşılığını bile alamıyor. Mazot, gübre, ilaç fiyatları son 1 yılda çok ciddi şekilde arttı. Çiftçi, belini büken bu fiyatlar karşısında tarlasını ekmek bile istemiyor. Bu da köyden şehre göçü tetikliyor. Ekinözü’müzün ekonomik yapısının temel taşları da çiftçilik ve hayvancılık. Ancak arazilerin kıraç olması, hayvancılığın da küçük aile işletmeleri şeklinde yapılması, sınırlı bir gelir düzeyi sunuyor. Bu bakımdan ilçemizde hayvancılık ve tarım sektöründe ciddi bir kalkınmaya ihtiyaç var. Özellikle alternatif ürün olarak bölgemiz iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Çiftçimizin de bu konuda daha çok desteklenmesi ve hibelerle yeni projelere yönlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Ekinözü İlçe Başkanı Safi Çelik, “Tarımın ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği; çiftçimizin, köylümüzün ürününün, maliyetinin yarısını karşılamaya yetmediği bir dönemden geçiyoruz. Ekinözü’müzde hayvancılık, meyvecilik ve diğer alternatif tarım ürünleri noktasında ciddi bir potansiyel var. Biz, Yeniden Refah Partisi olarak bu potansiyelin harekete geçirilmesi için atılacak adımların her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ekinözü Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Pamuk da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çelik’e teşekkür etti.





