Başkan Çeleğen’den spora ve sporcuya büyük destek

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Kahramanmaraş 2. Amatör Lig’de mücadele eden ve ilçedeki tek amatör futbol kulübü olan Ekinözü Cela Belediyespor’a malzeme desteğinde bulundu.

Ekinözü Cela Belediyespor’da top koşturan gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, spor kulüplerinin ayakta kalabilmesi için de ellerinden gelen gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceklerini belirterek, “Sporun da, sporcunun da yanında olacağız” diye konuştu.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ilçede yaklaşık 3 yıl önce kurulan Ekinözü Cela Belediyespor futbol takımına, 2017-2018 sezonu öncesinde malzeme desteğinde bulundu. Ekinözü Belediyesi’nin desteği ve katkılarıyla amatör futbol takımına müsabakalarda giyeceği forma ve diğer spor malzemeleri, Ekinözü Belediyesi tarafından tedarik edilerek, takıma teslim edildi. Başkan Çeleğen’i makamında ziyaret eden İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü İbrahim Yener, Kulüp Başkanı Fatih Özcan ve futbolcular, Başkan Çeleğen’e teşekkürlerini ilettiler.

Burada konuşan Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, spora ve sporcuya destek olacaklarını söyledi. Başkan Çeleğen, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar ilçemizde spora ve sporcuya destek olmaya çalıştık. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sporun önemini biliyoruz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Ülke gençlerinin iyi yetiştirilmesinin yolunun eğitimle birlikte spordan geçtiğini düşünüyoruz. Spora hizmet ise gönül işidir. Biz de Ekinözü Belediyesi olarak şehrimize ve takımımıza destek olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ekinözü Cela Belediyespor’un bulunduğu yerden daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gayreti göstererek ilçemizdeki sporseverlerin yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Başkan Çeleğen, şunları söyledi:

“Amacımız spor kulüplerine destek verip, her gencimizin spor yapabilmesini sağlamak. İlçemizdeki spor tesislerinin çoğaltılması bizim görevlerimiz arasında olacak. Gençlerimize istedikleri sporu rahatça yapabilecekleri ortamlar hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Şuanda FİFA standartlarındaki sahamızın çalışmaları tamamlanmak üzere. Yukarı İçme’de bir halı sahamız bulunuyor. İnsana yatırım, gençlere yatırım söz konusu olursa limit koymadan kaynak aktarmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve manevi eğitimlerinde önemli bir yeri olan amatör sporu desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimiz, Kahramanmaraş 2. Amatör Lig’de Ekinözü’müzü temsil ediyorlar. Gençlerimizin başarılı olduklarında yüzlerinde oluşan pırıltıya ortak olmayı amaçlıyoruz.

Biz, Ekinözü sevdalısıyız. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltıyı ve parıltıyı gördükçe bizler de çok seviniyoruz. Spor yapan gençlerin daha sağlıklı, barışçıl, çalışkan ve medeni cesareti yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sporcularımıza malzeme yardımında bulunuyoruz. Her zaman onların yanında olacağız. Önümüzdeki aylarda başlayacak karşılaşmalarda başarılar diliyoruz.”

Ekinözü Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü İbrahim Yener ise, “Ekinözü’nde yetişen, zaman zaman ayakkabı bile bulamadan mücadele eden gençlerimize bu desteği ve imkanları sağlayan Ekinözü Belediye Başkanımız Sayın Nursi Çeleğen’e ve meclis üyeleri ile diğer ilgililere teşekkür ediyorum” dedi.

Ekinözü Cela Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Özcan da, “Ekinözü Cela Belediyespor olarak Kahramanmaraş 2. Amatör Lig’de mücadele etmemize rağmen bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Nursi Çeleğen Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şuan, birçok profesyonel takımdan daha fazla imkânlara sahip olmamıza imkân tanıdı. Böyle bir başkanımız ve ilçe spor müdürümüz olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz” şeklinde konuştu.