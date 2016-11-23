Başkan Çeleğen’den Öğretmenler Günü mesajı

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında öğretmenlerin, üstlendiği misyonla, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

Başkan Çeleğen, "Milletimizin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için, öğretmenlerimize şükran borcu vardır. İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır” diye konuştu.

Öğretmenlerin, öğreten, eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişi olduğuna dikkat çeken Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Kendilerine emanet ettiğimiz, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini hoşgörü ortamında tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor, hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, İnsanı yücelt ki devlet yücelsin felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak; kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibidir.”

‘Öğretmen; işinin ehli bir usta gibi çocuk veya gencin geleceğini şekillendirir’ diyen Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “Yalnızca bilginin öğretilmesini sağlamaz, aynı zamanda istediğimiz davranışların çocukta kalıcı olmasını sağlayacak eğitimi verir. Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakarca üstelenen kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Başta ilçemiz olmak üzere, ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla yerine getiren öğretmenlerimizi, kendilerini eğitime ve öğrencilerine adamış olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.