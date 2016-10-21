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Başkan Çeleğen’den, Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

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Başkan Çeleğen’den, Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Çeleğen, mesajında şunları kaydetti:

“Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gece gündüz demeden, zaman zaman çok zor şartlar altında çalışan gazetecilerimiz dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedirler. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan, özellikle şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan tüm basın mensuplarının, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”

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