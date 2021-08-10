Başkan Çabukel’den Ziraat Odası’na ziyaret

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül’ün de katıldığı ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bölge çiftçisinin en büyük sorunlarından birinin sulama olduğunu dile getirdi.

Yüksek girdi fiyatlarına ek olarak Elbistan ovasında barajlarla sulama yapılamadığını anlatan Başkan Bulut, bu açığın da kömür sahalarından çekilen su ile kapatılmaya çalışıldığını anlattı.

Yeni bir kanal ya da borulu sistemle, ilçeye bağlı 5 mahallenin de bu sudan faydalanması için girişimde bulunduklarını hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, hem iktidar hem de muhalefetin bu konuda desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel de, ilçede meslek odaları ve esnaflara yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kent ekonomisini ayakta tutan küçük esnaf ve çiftçiler başta olmak üzere, vatandaşın nabzını tutmak için sahada olduklarını vurgulayan Çabukel, “Ekonomi ile ilgili sıkıntının ağırlaştığına hepimiz şahit oluyoruz. Hemen her kesimin derdi aynı. Herkes geçim derdine düşmüş. Çiftçi, girdi fiyatlarına yetişemez olmuş. Esnafımızda da benzer sıkıntılar var. İşsizliğin boyutu ortada. Biz de hemşerilerimizin sesi olma adına Kahramanmaraş genelindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.