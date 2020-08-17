banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bulut’tan siyah çekirdek fiyatı ile ilgili çiftçileri sevindiren açıklama

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, siyah çekirdek fiyatları ile ilgili olarak çiftçilerin yüzünü güldürecek açıklamada bulundu.

Başkan Bulut’tan siyah çekirdek fiyatı ile ilgili çiftçileri sevindiren açıklama
banner17
banner43

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Çin’den gelen elenmiş ve satışa hazır ay çekirdeğinin toptan fiyatının 10 TL’yi aştığı öğrenildi. Çin’den ithal edilen siyah ay çekirdeğinin maliyeti ile ilgili araştırma yaptıklarını ve bir firmanın temsilcisi ile temasa geçtiklerini ifade eden Başkan Bulut ise, “Çiftçimizin sıkıntıya düşmesine gerek yok” dedi.

Çin’in, koronavirüs salgını nedeniyle siyah ay çekirdeği ihracına sıcak bakmadığını ifade eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bilindiği üzere çerezlik ay çekirdeğindeki gümrük vergisinin indirilmesinden sonra çiftçilerimizde ister istemez tereddüt oluşmuştu. Kuzey ilçe ziraat odası başkanları olarak Elbistan, Afşin, Ekinözü, Göksun ziraat odaları olarak mahalle muhtarlarımızla birlikte Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğine gümrük vergisinin tekrardan gözden geçirilerek çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için talebimizi bildirmiştik.

Bu süreçte, Çin’den ülkemize gelen çerezlik ay çekirdeği fiyatı ile ilgili araştırma yaptık. Bu çerçevede, Çinli firmalarla temasa geçtik. Çinli bir firmanın temsilcisi ile internet üzerinden görüşme gerçekleştirdik. Oradaki çeşitler ve fiyatla ilgili net bilgi aldık. Çin’in, koronavirüs salgını nedeniyle çerezlik ay çekirdeği de dahil olmak üzere birçok ürünü stok yapma kararı aldığını öğrendik” dedi.

Çin’den gelen ay çekirdeğinin maliyeti ile ilgili de bilgi aktaran Başkan Bulut, “Çin’den ülkemize gelen ay çekirdeğinin maliyetini araştırdık. 4 tip ay çekirdeğinin ithal olarak geldiğini öğrendik. Buradaki fiyatlar, ülkemizde üretilen ay çekirdeğinin fiyatından ucuz değil. 601 tip 361 tip 363 tip ve 5009 tip ay çekirdeği ithal olarak dolar üzerinden hesaplandığında 9 TL den ucuza çekirdek yok. İthal 1100 dolar. 288 fon vergisi ve 52 dolar da gümrük uygulama vergisi eklendiğinde 1440 dolara gelen ay çekirdeğinin maliyeti 10 TL’yi geçiyor” şeklinde konuştu.

Fiyatların mevcuttan daha da artmasını beklediklerinin altını çizen Başkan Bulut, “Çiftçimizin sıkıntıya düşmesine gerek yok. Çiftçimiz rehavete kapılmasın. Esnaflarımız da çiftçiyi kaybetmeden her iki kesimin birbirini gözetleyerek hareket etmeliler. Bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Bulut’tan Siyah çekirdek Fiyatı Ile Ilgili çiftçileri Sevindiren Açıklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.