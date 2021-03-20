Başkan Bulut’tan Nevruz Bayramı kutlaması

Başkan Bulut, Nevruz Bayramı’nın Türk dünyası için önemine işaret ederek, “Barışın ve umudun habercisi, güzel yarınlarımıza sevinç ve mutlulukla bakmamıza vesile olan Nevruz; birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu pekiştiren en önemli geleneğimiz olarak bizlere güven vermektedir” dedi.

Nevruz’un, Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlandığını belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Yeni gün anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve günü olarak kabul edilerek, Nevruz Bayramı adıyla kutlanır. Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir.

Nevruz Bayramı’nın Türklerde yeni yılın başlangıcı ve kurtuluş günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Başkan Bulut, “Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlana gelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri, Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.

21 Mart Nevruz Bayramının, milletimize ve tüm dünyaya barış, bereket, dostluk, istikrar ve huzur getirmesini dilerim. Aydınlıkların karanlıkların yerini aldığı Nevruz’un hiçbir zaman değişmeyecek olan uyanışının, her yerde bayram coşkusuyla kardeşçe, barış içinde birlik ve beraberlik duygularıyla kutlanması dileğiyle Nevruz Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.