Başkan Bulut,tan milletvekillerine baraj ve sulama projesi raporu

Başkan Bulut, ilçedeki baraj ve sulama projeleri ile ilgili olarak talepleri içeren raporu, bölge milletvekillerine gönderdi.

Türkiye’nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası’ndaki tarım arazileri, yapımı planlanan barajlardan gelecek suyu bekliyor. Ovadaki tarlalara can katacak projelerin başında ise Adatepe ve Kavaktepe Barajları geliyor. Adatepe Barajı’nda sulama kanalı çalışmaları çok ağır ilerlerken Kavaktepe Barajı ise şimdilik proje aşamasında. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali ulut, çiftçinin umudu olan baraj ve sulama projelerini gündemde tutmaya devam ediyor. Geçmişi 70 yıla dayanan projelerin hayata geçmesinin önemi ile ilgili defalarca kapsamlı dosyalar hazırlayan Başkan Bulut, bu kez de bölge milletvekilleri için bir rapor düzenledi. Raporunda koronavirüs salgını sonrasında tarımın stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığından hareket Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin de bu zorlu süreçte üretimden vazgeçmediğini hatırlattı.

Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Kovid -19 dünyayı sarstığı gibi ülkemizde her konuda etken oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Kovid-19 çıktıktan sonra sağlık çalışanları kolluk güçleri ve tarım sektörü ön plana çıktı. Biz tarımcılar gece gündüz tarlada olduk olmaya devam ediyoruz. Ülkemiz coğrafyası değişik bir tarafta hububat hasadı yapılırken diğer tarafta da hasada iki ay var. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, yaz yağmurları aldığı için hububat verimi meteorolojik afetten olmadığı müddetçe çiftçi emeğinin karşılığını alır. Ancak İç Anadolu Doğu Anadolu hatta Karadeniz Bölgesi’nin bir tarafı küresel ısınmadan mütevellit istenilen yağışı almadığından dolayı hububat ve yem bitkilerinden verim alamıyoruz hatta çiftçi kurak bölgelerde zarar ediyor.”

Kahramanmaraş’ın tarımsal üretimde birbirinden farklı iklim koşullarına sahip olduğunu dile getiren Başkan Bulut, “İlimize gelince her ne kadar Akdeniz bölgesinde bulunsa da takdir edersizinki yarısı Akdeniz iklimine yarısından fazlası İç Anadolu ve Doğu Anadolu iklimine sahip. Güney Kahramanmaraş’ta tarım arazileri barajlarımızdan cazibe ile sulanıyor. Bu bölgede çiftçilerimiz için memnuniyet verici hububat hasadından sonrada ikinci ürün ekebiliyor. Mısır, soya gibi iklim bakımından iyi durumda. Kuzey ilçelere gelince 70 yıllık üç baraj projelerimiz var barajlarımız yapılıp ta baraj sularımızı toprağımızla buluşturamadık” şeklinde konuştu.

Adatepe Barajı’nın sulama projesinin biran önce hızlandırılması gerektiğine vurgu yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bölgedeki çiftçilerin umutlarının yeşertilmesini istedi.

Kavatepe Barajı’nın da Elbistan için hayati önem arz ettiğini dile getiren Başkan Bulut, “Adatepe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 85 civarında. 2015 yılında kanalet döşeme temeli atıldı o zaman bize yetkililer bu kapalı borular üç etap halinde devam edecek dediler birinci etap Kalealtı bölgesi ikincisi ova köyleri bölgesi, üçüncü etap ise Büyükyapalak’ın altı 2021 yılına kadar denildi. 2020 yılını yarıladık daha birinci etap dahi yarım. Bir an önce Adatepe kanalının borularının döşenmesine başlanmalı.

İkinci baraj projemiz de Kavaktepe Barajı. Bu baraj Söğütlü Çayı üzerine yapılacak tamamen kurak bölgeleri sulayacak. Bu baraj da tıpkı Adatepe gibi Elbistan bölgesi için çok önemli. Üçüncü baraj projemiz Karakuz Barajı. Barajın ilk projesi tamamen sulama amaçlı idi. Ancak santral projeleri çoğalınca C-D santrallerine soğutma suyu verecek. Afşin’in batısındaki tarım arazilerini sulayacak tahmini 130 bin dekar arazi sulayacak şekilde proje değişikliği yapıldı. Karakuz Barajının önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağı duyumlarımız var Afşin çiftçimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Sulama projelerinin, Elbistan Ovası’nda verimi ciddi şekilde artıracağına işaret eden Başkan Bulut, raporunu, “Bölgemizde kurak arazilerde dönüme 150-200 kg civarında hububat alınırken sulu arazide 700-800 kg ürün almaktayız. Devletimiz bizlerden üretmemizi katkı sağlamamızı istiyor biz çiftçiler olarak inadına üretim diyoruz, kurak arazide üretim yapmak elimizde olmuyor ama sulu arazide üretimde her hangi bir doğal afet olmadığı sürece çiftçimiz elinden geleni yaparak hububat rekoltesini yükselterek katma değer sağlayacak bilinçtedir” cümleleri ile tamamladı.