Başkan Bulut’tan Mahir Ünal’a sulama projeleri için teşekkür

Başkan Bulut, Kalealtı Sulama Birliği ve Büyükyapalak Göleti ile ilgili 2 önemli ihalenin tarihinin belirlendiğini hatırlatarak, “İnşallah, Karakuz ve Kavaktepe Barajlarının yapım ihalesi için de en kısa sürede müjdeli haberler alırız” dedi.

Yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayacak Kalealatı Sulama Birliği’nin yeniden hayata geçirilmesi ile Büyükyapalak Göleti’ndeki kaçakların yapımı ile kapalı sistem sulama projesi için önümüzdeki günlerde ihale düzenlenecek. Ayrıca, Adapete Barajı’ndan ilçedeki mümbit topraklara su ulaşana kadar da Hurman Çayı’nın yatağında herhangi bir derivasyon çalışması yapılmayacak.

Tarım sektörünü ve çiftçileri yakından ilgilendiren bu 3 hassas konuyu, bölge milletvekilleri ile yaptıkları toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a getirdiklerini hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Kasım ayı ortalarında, Kahramanmaraş’taki tüm ziraat oda başkanları ile birlikte tüm milletvekillerimizi ziyaret ettik. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal ve Kahramanmaraş milletvekilleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda genel sorunlarımızın yanı sıra Elbistan çiftçisini yakından ilgilendiren 3 önemli başlığı dile getirmiştik. Bunlardan ilki, Hurman Çayı’nın yatağının değiştirilmesi idi. Hurman Çayı’nın yatağının değişmesine karşı olduğumuzu belirtmiştik. Ancak yine de devletimizin böyle bir projesi varsa, Adatepe Barajı’nın suyu, Hurman Çayı’ndan sulama yapılan arazilere ulaşmadan adım atılmaması yönünde talepte bulunmuştuk. Çünkü ovamızın en verimli arazileri susuz kalacaktı. Kıraçları sulu hale getirmek isterken; Hurman Çayı’nın altındaki arazilerimizin susuz kalması, çiftçimizi derinden etkileyecek. Sayın Ünal, bize Hurman Çayı’nın yatağının, zamanı gelene kadar değişmeyeceğini söyledi.

İkinci olarak atıl durumda kalan Kalealtı Sulama Birliği’nin yeniden aktif hale getirilmesi idi. Buradaki muammanın çözülmesi için de destek talep etmiştik. Normal şartlarda buradaki 70-80 bin dönüm arazinin de Adatepe Barajı’ndan gelecek su ile sulanması planlanıyordu. Gelinen noktada da bu dev projede gecikmeler yaşandı. Belirlenen tarihler tutmadı. Sayın Mahir Ünal, bu konuda da Kalealtı Sulama Birliği’nden arazilere su verileceğini hatırlatmıştı. Şimdi, burası Göksun Sulama Birliği’ne devredildi ve bakım onarım ihalesine 13 Ocak’ta çıkılıyor. İnşallah, 2020’de burada sulama başlayacak.

3.konu olarak da Büyükyapalak’taki göletin 3 noktasında kaçak var. Bir de burada 5 bin dönüm arazinin kapalı sistemle sulanmasını öngören bir proje vardı. Bu konuları da dile getirmiştik. Bu konuda da ihale safhasına gelindi. İhalesi önümüzdeki günlerde düzenlenecek. İhaleyi DSİ 20.Bölge Müdürlüğümüz yapacak. Ocak ve Şubat ayında en geç ihalesi verilecek” şeklinde konuştu.

Elbistan çiftçisi ve oda adına Ünal’a teşekkür eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bu sulama projeleri bizler için çok önemli. 3 senedir kuraklık yaşıyoruz. Sulu arazilerimizin de kıraç araziye dönüşmemesi için destek talep etmiştik. Sayın Mahir Ünal Bey, sözünde durdu. Çiftçilerimiz ve odamız adına Sayın Ünal’a teşekkür ediyoruz. Ama bizim asıl isteğimiz ve talebimiz Karakuz ile Kavaktepe Barajı’nın da yapım ihalesine çıkılması. Bu yönde de kendisinden destek bekliyoruz. İnşallah, Sayın Ünal’ın desteği ile yapım ihalesinin verileceğini düşünüyorum” dedi.