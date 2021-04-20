Başkan Bulut’tan hisseli tarım arazilerinin satışıyla ilgili açıklama

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, sulu ve kuru tarım arazilerinde 20 dekardan küçük ve dikili tarım arazilerinde 5 dekardan küçük hisselerin diğer hissedarlara satışı halinde vergi, harç ve döner sermaye ücretleri alınmayacağını söyledi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçede aynı durumda bulunan çiftçilere de çağrıda bulunarak bu kolaylıktan yararlanmalarını istedi.

Özellikle miras yoluyla intikali yapılan arazilerin satışı ve intikal işlemlerinde, ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve harç alınmayacağını vurgulayan Başkan Bulut, getirilen kolaylıkla intikali yapılmış arazilerin ÇKS’ye de kaydı sağlanacağını ifade etti.

Bu işlemin yapılmasının, pek çok çiftçi açısından önem arz ettiğini anlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Böylece üretim yapan pek çok çiftçimiz de desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanacak, TMO’ya ürün teslim edebilecek, doğal afetlerden ürünleri zarar görmeleri halinde kredi borç ertelemesi yapabilecekler” dedi.

Uygulamayı kapsayan arazi büyüklüklerine ilişkin de bilgi veren Başkan Bulut, “Sulu ve kuru tarım arazilerinde 20 dekardan küçük, dikili tarım arazilerinde 5 dekardan küçük ve örtü altı tarım arazilerinde 3 dekardan küçük hisselerin diğer hissedarlara satışı halinde vergi, harç ve döner sermaye ücretleri alınmayacak.

Biz de önce ilçemizden başlayarak ülkemizde tarım arazilerindeki bu hisselilik sorununun ortadan kaldırılması için çiftçilerimize çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar vergi ve döner sermaye ücretlerinin yüksekliği nedeniyle bazen küçücük bir arazisini satmaktan imtina eden çiftçimiz için şimdi büyük bir fırsat oldu. Elbistan’ımızda tarım arazilerinde metrekare ve santimetrekare büyüklüğünde çok sayıda hisse var. Artık bunlar vergisiz, harç ve döner sermaye ücreti olmadan satılacak” açıklamasında bulundu.



