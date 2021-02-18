Başkan Bulut’tan gübre desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada çiftçilere gübre desteğini yüzde 100 arttırdıklarını söyledi. Böylece hububatta dekar başına 8 TL olarak ödenen gübre desteği, dekar başına 8 TL’den 16 TL’ye yükselmiş oldu. Artan fiyattan ödemelerin 2020 yılı desteklemelerini de kapsaması çiftçiye ayrı bir katkı sağlayacak.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, gübre fiyatlarının, dövizdeki artış bahane edilerek ciddi şekilde yükseldiğini ve bir süredir de buna karşı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Çiftçiye verilecek 1 kuruşluk desteğin bile önemli olduğuna işaret eden Başkan Bulut, “Oda olarak bizler ve çiftçilerimiz yükselen gübre fiyatları nedeniyle, gübre desteklerinin artırılmasını ısrarla talep ediyorlardı. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Yetersiz ama hububat da dekar başına 8 TL olan gübre desteği 16 TL olarak güncellendi. Ödemeler 2020 yılını da kapsamaktadır. Ve ayrıca organik tarım da 10 TL’den 20 TL’ye yükseldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar'a çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

Gübre firmalarının dövizdeki yükselişi öne sürerek fiyatlarda ciddi artışlar yaptıklarını hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, gerileyen kur nedeniyle sığınacak bahanelerinin kalmadıklarını söyledi.

Gübre firmalarına acil bir şekilde fiyatlarda indirime gitmeleri çağrısında bulunan Başkan Bulut, “Dolarda yüzde 20’ye yakın bir düşüş yaşanmasına rağmen gübre fiyatları düşmediği gibi aksine daha da yükseliyor. Hani dolara bağlıydı fiyatlar? Dolar düştü, gübre fiyatları neden düşmüyor? Firmalar bir an önce adım atmalı. Çiftçinin beli bükülmüş durumda. Aynı durum ilaç fiyatları için de geçerli. 1 kilogram tarım ilacı 250 TL olmuş. Çiftçi bu fiyatlardan nasıl ilaç alsın da ürününü ilaçlasın” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin, dünya standartlarında bir destekleme politikasına ihtiyacı olduğunun altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, son olarak, “Çiftçiye verilen her destek üretime döner. Pandemi sürecinde de bunu gördük. Çiftçinin tek gayesi var o da üretmek. Bu açıdan 1 kuruşluk destek bile önemli. Türkiye’de tarım politikasında değişime ihtiyaç var. İthal ederek Çin’in, Avrupa’nın, Amerika’nın çiftçisini desteklemiş oluyoruz. Oysaki kendi çiftçimize dünya standartlarında destek verilsin başka bir şey istemiyoruz. Özel Tüketim Vergisi’nden kurtarın çiftçiyi. Çiftçi üretsin, ülkemiz kazansın ve dövizimiz ülkemizde kalsın. Elin Avrupalısının, Çinlinin çiftçisi de bize gıpta ile baksın” şeklinde konuştu.