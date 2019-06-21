Başkan Bulut’tan ÇKS başvurusu için son gün hatırlatması

Çiftçilerin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak ÇKS başvurularını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, başvuruda bulunmayan üreticilerin yıl içinde verilen mazot, kimyevi gübre, sertifikalı tohum, yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak üzere verilen desteklerden yararlanamadığını hatırlattı.

ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin düşük faizli kredi kullanamadığını, TMO gibi kurumlara ürün veremediğinin ve tarım sigortasına başvuramadığının altını çizen Başkan Bulut, “Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zararları doğrultusunda vergi, kredi, sigorta primi gibi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bulut, şu bilgileri aktardı:

“Çiftçilerimiz, 28 Haziran 2019 tarihinden sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri dışında yeni bir arazi kaydı yapamayacak. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinin üretim bilgilerinin güncellenmesi işlemini, 15 Temmuz-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabilecek. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri üretim yılı içinde yapılabilecek.”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, ÇKS başvurularının, ziraat odalarından çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile ilçe tarım ve orman müdürlüğüne yapılabileceğini hatırlattı.